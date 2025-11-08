Elon Musk Türk tasarımcının Grok ile yaptığına hayran kaldı: 'Zevkli birisi'

Yapay zeka sohbet botu Grok ile artık görsel tasarımlar oluşturulabiliyor. Yapay zeka şirketi xAI'ın Üst Yöneticisi (CEO) ABD'li milyarder Elon Musk, Türk tasarımcı Doğan Ural'ın, Grok ile oluşturduğu tasarımları beğendi.

"ZEVKLİ BİRİSİ"

Musk, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda, tasarımcı Ural'ın, Grok ile oluşturduğu animasyonlar konusunda yorumda bulundu.

Ural'ın, Grok ile oluşturduğu animasyonlarla ilgili iltifat eden Musk, "Doğan zevkli birisi." ifadesini kullandı.

https://x.com/elonmusk/status/1987082820087652467?s=20