TGRT Haber
Teknoloji
Editor
 Ömer Faruk Dogan

Grok görsel oluşturma özelliği ücretli oldu!

Elon Musk’ın şirketi xAI artık Grok'un görsel oluşturma özelliğini sadece ücretli abonelere sunacak. Öte yandan sosyal medya entegrasyonunda kısıtlama olsa da, bağımsız Grok uygulamasında ücretsiz görsel üretimi halen devam ediyor.

KAYNAK:
Murat Makas
|
GİRİŞ:
09.01.2026
16:24
|
GÜNCELLEME:
09.01.2026
16:24

Elon Musk'ın yapay zeka girişimi xAI, sosyal medya platformu X üzerinde hizmet veren sohbet robotu Grok'un görsel oluşturma özelliğine kısıtlama getirdi. Reuters'ın haberine göre şu ana kadar ücretli veya ücretsiz fark etmeksizin herkesin kullanabildiği hizmetten artık yalnızca para verenler faydalanabilecek.

Öte tarafta, X entegrasyonundan ayrı çalışan bağımsız Grok uygulamasında ise kullanıcılar hâlâ herhangi bir abonelik şartı aranmaksızın görsel oluşturabiliyor.

Grok görsel oluşturma özelliği ücretli oldu!

GROK ABONELİĞİ NE KADAR?

Grok'un resmi internet sitesinden alınan bilgilere göre, Grok 4.1'e artırılmış erişim, öncelikli ses erişimi, Imagine görsel modeli, genişletilmiş hafıza gibi özelliklere sahip "SuperGrok" modeli aylık 30 dolara (yaklaşık 1.300 TL) satılıyor.

En üst düzey paket olan "SuperGrok Heavy" aylık 300 dolar (yaklaşık 13 bin TL) fiyat etiketiyle yer alıyor. Bu pakette ise Grok 4 Heavy için özel önizleme, Grok 4.1'e kapsamlı erişim, en uzun hafıza, yeni özelliklere erken erişim gibi işlevler sunuyor.

#Teknoloji
