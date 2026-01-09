Grok görsel oluşturma özelliği ücretli oldu!

Elon Musk'ın yapay zeka girişimi xAI, sosyal medya platformu X üzerinde hizmet veren sohbet robotu Grok'un görsel oluşturma özelliğine kısıtlama getirdi. Reuters'ın haberine göre şu ana kadar ücretli veya ücretsiz fark etmeksizin herkesin kullanabildiği hizmetten artık yalnızca para verenler faydalanabilecek.

Öte tarafta, X entegrasyonundan ayrı çalışan bağımsız Grok uygulamasında ise kullanıcılar hâlâ herhangi bir abonelik şartı aranmaksızın görsel oluşturabiliyor.

GROK ABONELİĞİ NE KADAR?

Grok'un resmi internet sitesinden alınan bilgilere göre, Grok 4.1'e artırılmış erişim, öncelikli ses erişimi, Imagine görsel modeli, genişletilmiş hafıza gibi özelliklere sahip "SuperGrok" modeli aylık 30 dolara (yaklaşık 1.300 TL) satılıyor.

En üst düzey paket olan "SuperGrok Heavy" aylık 300 dolar (yaklaşık 13 bin TL) fiyat etiketiyle yer alıyor. Bu pakette ise Grok 4 Heavy için özel önizleme, Grok 4.1'e kapsamlı erişim, en uzun hafıza, yeni özelliklere erken erişim gibi işlevler sunuyor.