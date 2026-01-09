Menü Kapat
TGRT Haber
Microsoft Copilot'tan yeni risk: Sohbet ederken paranız gidebilir

Ocak 09, 2026 15:37
Microsoft Copilot’tan yeni risk: Sohbet ederken paranız gidebilir

Microsoft, Copilot'u bu kez doğrudan cüzdanlara sokuyor. Yeni "Copilot Checkout" özelliğiyle kullanıcılar sohbet sırasında alışveriş yapabilecek, ancak sistemin ne kadar kontrol edilebilir olduğu soru işareti bırakıyor.

Microsoft ekosistemindeyseniz Copilot’tan kaçmak giderek zorlaşıyor. Windows’tan tarayıcıya, ofis uygulamalarından arama motoruna kadar her yerde karşınıza çıkan yapay zekâ asistanı, şimdi de alışveriş sürecine doğrudan dahil oluyor. Şirketin duyurduğu Copilot Checkout, kullanıcıların Copilot ile ürünler hakkında sohbet edip satın alma işlemini yine aynı ekran üzerinden tamamlamasına imkân tanıyor.

Microsoft Copilot’tan yeni risk: Sohbet ederken paranız gidebilir

Microsoft’a göre süreç oldukça basit işliyor. Kullanıcı ürüne karar verdiğinde, Copilot tarafından desteklenen bir yapay zekâ ajanı satıcının sitesine gidiyor ve işlemi kullanıcı adına tamamlıyor. Yani klasik anlamda “siteye yönlendirilme” ortadan kalkıyor.

İLK DURAK: ETSY, PAYPAL, SHOPİFY VE STRİPE

Copilot Checkout, Copilot.com üzerinden kullanılacak ve başlangıçta Etsy, PayPal, Shopify ve Stripe ile yapılan iş birlikleriyle devreye girecek. Microsoft, bu ay içinde sisteme daha fazla perakendecinin ekleneceğini söylüyor.

Microsoft Copilot’tan yeni risk: Sohbet ederken paranız gidebilir

Burada dikkat çeken bir detay var. PayPal veya Stripe kullanan satıcılar sisteme dahil olmak için başvuru yapmak zorundayken, Shopify satıcıları otomatik olarak programa dahil ediliyor. Katılmak istemeyenlerin ise ayrıca çıkış yapması gerekiyor. Açıkçası bu durum, Copilot’un “kaçınılmaz” hissini biraz daha güçlendiriyor.

YAPAY ZEKÂ İLE ALIŞVERİŞ YARIŞI KIZIŞIYOR

Microsoft’un bu alana girmesi sürpriz değil. Son dönemde yapay zekâ dünyasında “agentic” yani kullanıcı adına otonom şekilde işlem yapabilen sistemler öne çıkıyor. Benzer bir adımı daha önce OpenAI atmış, ChatGPT için “Instant Checkout” özelliğini duyurmuştu. Bu sistem de Etsy ve Shopify gibi platformlardan alışveriş yapılmasına olanak tanıyor.

Microsoft Copilot’tan yeni risk: Sohbet ederken paranız gidebilir

Model basit: Yapay zekâ platformları, chatbot üzerinden yönlendirilen satışlardan pay alıyor. Satıcılar ise ek trafik umuyor. Ancak şu ana kadar bu tür sistemlerin ne kadar yoğun kullanıldığına dair net veriler yok.

COPİLOT HER YERDE, KAPATMAK İSE NEREDEYSE İMKÂNSIZ

Copilot Checkout, aslında daha büyük bir resmin parçası. Microsoft, Copilot’u adeta tüm ürünlerinin merkezine yerleştirmiş durumda. Windows 11, Edge, Bing ya da Microsoft 365’i açtığınızda Copilot logosuyla karşılaşmamak zor. Hatta bir ara Microsoft’un, Microsoft 365’in adını tamamen “Microsoft 365 Copilot” yapacağı bile konuşulmuştu.

Microsoft Copilot’tan yeni risk: Sohbet ederken paranız gidebilir

Gizlilik odaklı teknoloji şirketi Proton, Copilot’tan kurtulmaya yönelik bir rehber yayımlamış durumda. Rehbere göre Copilot’u Windows 11’den tamamen kaldırabilenler yalnızca Microsoft 365 kurumsal kullanıcıları ve BT yöneticileri. Bireysel ya da aile aboneliklerinde, hatta hiç abonelik olmayan sistemlerde bile Copilot’u sadece sınırlamak mümkün, tamamen silmek değil.

Microsoft Copilot’tan yeni risk: Sohbet ederken paranız gidebilir

SORUN MİCROSOFT SINIRLARINI AŞTI

Copilot tartışması Microsoft ekosistemiyle de sınırlı kalmadı. Geçen ay LG televizyon sahipleri, yazılım güncellemesinden sonra ana ekranda kaldırılamayan bir Copilot kısayoluyla karşılaştı. Tepkiler büyüyünce LG geri adım attı ve kullanıcıya bu kısayolu kaldırma seçeneği sundu.

