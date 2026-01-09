Microsoft Copilot’tan yeni risk: Sohbet ederken paranız gidebilir

Microsoft, Copilot'u bu kez doğrudan cüzdanlara sokuyor. Yeni "Copilot Checkout" özelliğiyle kullanıcılar sohbet sırasında alışveriş yapabilecek, ancak sistemin ne kadar kontrol edilebilir olduğu soru işareti bırakıyor.

Microsoft ekosistemindeyseniz Copilot’tan kaçmak giderek zorlaşıyor. Windows’tan tarayıcıya, ofis uygulamalarından arama motoruna kadar her yerde karşınıza çıkan yapay zekâ asistanı, şimdi de alışveriş sürecine doğrudan dahil oluyor. Şirketin duyurduğu Copilot Checkout, kullanıcıların Copilot ile ürünler hakkında sohbet edip satın alma işlemini yine aynı ekran üzerinden tamamlamasına imkân tanıyor.