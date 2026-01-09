LG'nin ev robotu CLOiD tanıtıldı: Çamaşır katlamaktan daha fazlasını yapıyor

Güney Koreli teknoloji devi LG, CES 2026 (Tüketici Elektroniği Fuarı) kapsamında düzenlediği panelde, ev işlerini sizin yerinize yapabilen yeni robotunu sahneye çıkardı. Ev sahiplerinin angarya işlere ve temizliğe ayırdığı zamanı en aza indirmeyi amaçlayan robot CLOiD, diğer LG ev aletleriyle de entegre bir şekilde çalışabiliyor.

CLOİD NELER YAPABİLİYOR?

Fuarda sergilenen CLOiD versiyonu, adeta bilim kurgu filmlerinden fırlamış bir görünüme sahip. Otonom navigasyon yeteneği bulunan tekerlekli bir taban üzerine monte edilmiş iki hareketli kol, bir gövde ve dijital gözlere sahip bir baştan oluşuyor.

LG yetkilileri panel sırasında robotun sadece çamaşır katlama yeteneğini sergilemekle kalmadı. Aynı zamanda basit pişirme işleri yapma ve evi süpürme gibi diğer ev içi görevleri de tanıttı. Hatta öyle ki, robotun buzdolabından içecek alıp servis etme becerisine sahip olduğu da görüldü.

PİYASAYA ÇIKIŞ TARİHİ BELİRSİZLİĞİNİ KORUYOR

SlashGear sitesinin haberine göre, her ne kadar CLOiD fuar alanındaki performansıyla dikkatleri üzerine çekse de LG henüz tüketici pazarına yönelik bir çıkış tarihi paylaşmadı. Robotun arkasındaki teknolojinin ve entegre çalışacağı cihaz ağının geliştirilme süreci halen devam ediyor.

Demoyu yerinde izleyen bazı teknoloji uzmanları, robotun kendisine verilen görevleri yerine getirirken oldukça yavaş hareket ettiğine dikkat çekti. Görünen o ki, CLOiD'in görevlerini daha verimli bir şekilde tamamlayabilmesi için yazılım tarafında bir veya iki güncellemeye daha ihtiyacı var.

LG: "PRATİK İŞLEVLERE ODAKLANIYORUZ"

Şirket kanadından gelen bilgilere göre LG, CLOiD'i doğrudan satışa sunmaktan ziyade "pratik işlevlere sahip ev robotları" geliştirme konusundaki ilgilerini göstermek amacıyla bir vizyon projesi olarak değerlendiriyor. CLOiD'in beyni olarak işlev gören ses tabanlı üretken yapay zeka, komutları işleyebiliyor ve hoparlörler, kameralar ve sensörler aracılığıyla insanlarla iletişim kurabiliyor.