İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
 Ömer Faruk Dogan

LG'nin ev robotu CLOiD tanıtıldı: Çamaşır katlamaktan daha fazlasını yapıyor

LG, CES 2026'da yeni yapay zeka destekli robotu CLOiD'i tanıttı. Cihazın en önemli özelliklerinden biri çamaşır katlama işlemini yapmak olsa da aslında çok daha fazlasını halledebiliyor.

Murat Makas
09.01.2026
14:44
09.01.2026
14:44

Güney Koreli teknoloji devi LG, CES 2026 (Tüketici Elektroniği Fuarı) kapsamında düzenlediği panelde, ev işlerini sizin yerinize yapabilen yeni robotunu sahneye çıkardı. Ev sahiplerinin angarya işlere ve temizliğe ayırdığı zamanı en aza indirmeyi amaçlayan robot CLOiD, diğer LG ev aletleriyle de entegre bir şekilde çalışabiliyor.

CLOİD NELER YAPABİLİYOR?

Fuarda sergilenen CLOiD versiyonu, adeta bilim kurgu filmlerinden fırlamış bir görünüme sahip. Otonom navigasyon yeteneği bulunan tekerlekli bir taban üzerine monte edilmiş iki hareketli kol, bir gövde ve dijital gözlere sahip bir baştan oluşuyor.

LG'nin ev robotu CLOiD tanıtıldı: Çamaşır katlamaktan daha fazlasını yapıyor

LG yetkilileri panel sırasında robotun sadece çamaşır katlama yeteneğini sergilemekle kalmadı. Aynı zamanda basit pişirme işleri yapma ve evi süpürme gibi diğer ev içi görevleri de tanıttı. Hatta öyle ki, robotun buzdolabından içecek alıp servis etme becerisine sahip olduğu da görüldü.

LG'nin ev robotu CLOiD tanıtıldı: Çamaşır katlamaktan daha fazlasını yapıyor

PİYASAYA ÇIKIŞ TARİHİ BELİRSİZLİĞİNİ KORUYOR

SlashGear sitesinin haberine göre, her ne kadar CLOiD fuar alanındaki performansıyla dikkatleri üzerine çekse de LG henüz tüketici pazarına yönelik bir çıkış tarihi paylaşmadı. Robotun arkasındaki teknolojinin ve entegre çalışacağı cihaz ağının geliştirilme süreci halen devam ediyor.

LG'nin ev robotu CLOiD tanıtıldı: Çamaşır katlamaktan daha fazlasını yapıyor

Demoyu yerinde izleyen bazı teknoloji uzmanları, robotun kendisine verilen görevleri yerine getirirken oldukça yavaş hareket ettiğine dikkat çekti. Görünen o ki, CLOiD'in görevlerini daha verimli bir şekilde tamamlayabilmesi için yazılım tarafında bir veya iki güncellemeye daha ihtiyacı var.

LG'nin ev robotu CLOiD tanıtıldı: Çamaşır katlamaktan daha fazlasını yapıyor

LG: "PRATİK İŞLEVLERE ODAKLANIYORUZ"

Şirket kanadından gelen bilgilere göre LG, CLOiD'i doğrudan satışa sunmaktan ziyade "pratik işlevlere sahip ev robotları" geliştirme konusundaki ilgilerini göstermek amacıyla bir vizyon projesi olarak değerlendiriyor. CLOiD'in beyni olarak işlev gören ses tabanlı üretken yapay zeka, komutları işleyebiliyor ve hoparlörler, kameralar ve sensörler aracılığıyla insanlarla iletişim kurabiliyor.

#Teknoloji
