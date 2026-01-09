İnsansı robotlar bu yıl insan seviyesine ulaşacak

Kategoriler
Nvidia CEO’su Jensen Huang, CES 2026’da yaptığı açıklamada insansı robotların bu yıl insan seviyesinde yeteneklere ulaşacağını savundu.
Nvidia CEO’su Jensen Huang, bu hafta Las Vegas’ta düzenlenen CES 2026 kapsamında katıldığı bir soru-cevap oturumunda dikkat çekici bir öngörüde bulundu. Huang’a göre insansı robotlar, 2026 yılı bitmeden insan seviyesinde yetenekler sergileyebilecek noktaya gelecek.
Bu sözler, teknoloji dünyasında zaten yükselen robotik tartışmalarını bir anda ana gündeme taşıdı. Huang, röportaj verdiği Sky News’e konuşurken, “Teknolojinin ne kadar hızlı ilerlediğini biliyorum. Çok etkileyici gelişmelere tanık olacaksınız” ifadelerini kullandı.
Bu iyimser tablo, Nvidia’nın robotik alandaki konumuyla da örtüşüyor. Şirket, robotların gerçek dünyaya çıkmadan önce sanal ortamlarda eğitilmesini sağlayan yapay zekâ altyapıları ve simülasyon platformları geliştiriyor. Fuarda Huang’ın sahneye çıkardığı küçük robotlar da bunu kanıtlar nitelikteydi; doğal hareket kabiliyeti ve çevresel farkındalıklarıyla izleyicilerin dikkatini çektiler.
Huang’a göre robotlar, sıkça dile getirilenin aksine kitlesel işsizliğe yol açmayacak. Aksine, yaşlanan ve küçülen küresel nüfus nedeniyle oluşan iş gücü açığını kapatacaklar. CEO, bu yeni dönemi “yapay zekâ göçmenleri” benzetmesiyle anlattı.
Ancak herkes Huang kadar iyimser değil. Robotik dünyasında asıl darboğazın yazılım değil donanım olduğunu savunan uzmanlar var. Plus Robotics’in kurucusu ve CEO’su Anthony Nieves, en büyük eksiğin insan benzeri hassasiyeti sağlayacak küçük motorlar ve aktüatörler olduğunu söylüyor. Yani mesele, robotlara düşünmeyi öğretmekten çok, onlara insan gibi hareket edebilecek bir beden kazandırmak.
Benzer bir vurgu Elon Musk’tan da geldi. Tesla CEO’su, yatırımcılarla yaptığı bir toplantıda Optimus robotunun el ve ön kol tasarımını “olağanüstü derecede zor” bir mühendislik problemi olarak tanımladı. İnsan eli binlerce sensörle basıncı anlık ayarlayabilirken, bugünün robot elleri basit nesnelerde başarılı olsa da kaşık ya da tornavida gibi objelerde başarı oranı yaklaşık yüzde 30’da kalıyor.
Robotik alanının duayen isimlerinden Rodney Brooks ise çok daha karamsar. Brooks’a göre insansı robotların el becerisi, 2036’dan sonra bile insan seviyesine yaklaşamayacak.
Genel görüş şu: Ev ortamı, şimdilik robotlar için fazlasıyla karmaşık. Düzensiz yapılar, potansiyel tehlikeler ve yüksek maliyetler, evlerde insansı robotların yaygınlaşmasını geciktiriyor. Bu yüzden sektörün öncü şirketleri rotayı sanayiye çevirmiş durumda.
Örneğin Boston Dynamics, odağını fabrika ve endüstriyel alanlara kaydırmış durumda. Şirketin CEO’su Robert Playter, insansı robotların fabrikalarda yaygın kullanımının 2028–2030 yıllarını bulacağını söylüyor. Evlerde kullanılabilecek kadar ucuz ve erişilebilir hale gelmeleri ise, ona göre, bundan yaklaşık beş yıl sonra mümkün olacak.