İnsansı robotlar bu yıl insan seviyesine ulaşacak

YAZILIM VAR, DONANIM HÂLÂ SORUNLU

Ancak herkes Huang kadar iyimser değil. Robotik dünyasında asıl darboğazın yazılım değil donanım olduğunu savunan uzmanlar var. Plus Robotics’in kurucusu ve CEO’su Anthony Nieves, en büyük eksiğin insan benzeri hassasiyeti sağlayacak küçük motorlar ve aktüatörler olduğunu söylüyor. Yani mesele, robotlara düşünmeyi öğretmekten çok, onlara insan gibi hareket edebilecek bir beden kazandırmak.

Benzer bir vurgu Elon Musk’tan da geldi. Tesla CEO’su, yatırımcılarla yaptığı bir toplantıda Optimus robotunun el ve ön kol tasarımını “olağanüstü derecede zor” bir mühendislik problemi olarak tanımladı. İnsan eli binlerce sensörle basıncı anlık ayarlayabilirken, bugünün robot elleri basit nesnelerde başarılı olsa da kaşık ya da tornavida gibi objelerde başarı oranı yaklaşık yüzde 30’da kalıyor.

Robotik alanının duayen isimlerinden Rodney Brooks ise çok daha karamsar. Brooks’a göre insansı robotların el becerisi, 2036’dan sonra bile insan seviyesine yaklaşamayacak.