4 bin yıllık tarihi mahalle görünmez hale geldi! Kartpostallık manzara

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
Elazığ'da Meteoroloji Bölge Müdürlüğü'nün uyarısını yaptığı kar yağışı, dün gece saatlerinden itibaren etkisini artırdı. Kent genelinde etkili olan yoğun kar yağışıyla birlikte, 4 bin yıllık tarihi geçmişe sahip Harput Mahallesi adeta beyaza bürünerek kardan görünmez hale geldi. Tarihi yapıları, dar sokakları ve taş evleriyle bilinen Harput'ta kar kalınlığı kısa sürede artarken, bölge kartpostallık görüntülere sahne oldu.