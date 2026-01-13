Menü Kapat
Otomobil
Avatar
Editor
 Murat Makas

Araç sahiplerine kritik uyarı! Yolda görünmeyen gizli tehlikeye dikkat

Kış lastiği konusunda sürücülere uyarılarda bulunan uzmanlar bu kez yoldaki gizli tehlikeye dikkat çekti. Kış aylarında yola çıkacak araç sürücülerine kar uyarısı yapıldı. Uzman isim hız sınırı ve mesafeyi hatırlatarak çeşitli önerilerde bulundu. İşte detaylar...

Araç sahiplerine kritik uyarı! Yolda görünmeyen gizli tehlikeye dikkat
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
13.01.2026
saat ikonu 12:18
|
GÜNCELLEME:
13.01.2026
saat ikonu 12:18

Otomobil uzmanlarından kış aylarında sürücülere uyarılar peş peşe geliyor. Kara yollarında yer yer kar, yağmur ve soğuk hava etkili olurken yola çıkacak sürücülere gizli buzlanma hatırlatıldı.

Araç sahiplerine kritik uyarı! Yolda görünmeyen gizli tehlikeye dikkat

GİZLİ BUZLANMA UYARISI

Oto ileri sürüş uzmanı Ramazan Ceylan muhakkak kış lastiği kullanılması gerektiğini söyleyerek, ''Yollarda gizli buzlanma olabilir. Bundan dolayı hız sınırlarına dikkat etmemiz lazım. Yani bize verilen hız limitini zorlamamamız gerekiyor. O limite ulaşmamamız lazım. Diyelim bize 70 hız sınır vermiş ama biz normal şartlarda, tabii kuru havada, belki 70'le gittiğimiz zaman herhangi bir sıkıntı yaşamayabiliriz. Ancak kış şartlarında, yerde kar olmasa bile, bir gizli buzlanma meydana gelebilir, dolayısıyla aracımızın durması güçleşir. Bu noktada, hız sınırımızı azaltmamız gerekiyor'' dedi.

Araç sahiplerine kritik uyarı! Yolda görünmeyen gizli tehlikeye dikkat

Öndeki arabayla mesafenin artırılması gerektiğini söyleyen uzman isim ''Öndeki araç fren yaptığı zaman, bizim kuru yoldaki durma mesafemiz ile ıslak ve buzlu yolda durma mesafemiz kesinlikle uzayacağı için, herhangi bir kazaya meydan vermememiz gerekiyor" dedi.

ANTİFRİZLİ SU OLMASI GEREKİYOR

Kullanılan araçların bakımlarına öncelik verilmesi gerektiğine değinen Ceylan, "Sürücülerimizin bu mevsimde kesinlikle buzlanma olma ihtimalini düşünerek, özellikle akşam saatleri ve gece sabaha karşı, yerde kar olmasa bile biliyorsunuz hava sıcaklığı 4 derecenin altına düştüğü zaman artık buzlanma meydana gelebilir. Buz dediğimiz de, yol yüzeyindeki ince bir film tabakası gibi incecik, yani gözle fark edilemez ancak belki araçta indiğimiz zaman, hani ayağımızla bir yoklama çektiğimiz zaman, bir ihtimal onu anlayabiliriz. Onun dışında anlama ihtimalimiz çok zor. Bu noktada, hız sınırlarına dikkat edelim, güvenlik önlemlerimizi alalım ve aracımızın motor soğutma suyunun antifriz de olması, cam silecek suyumuzun antifrizli su olmasına dikkat edelim. Kaloriferimizi çalıştırdığımızda, özellikle ön tarafa, cam kısmına göre havalandırmalarının ısı verdiğinden emin olalım. Çünkü araçta buğulanma meydana geldiği zaman görüşümüz düşer. Bunlara dikkat etmemiz gerekiyor. Bunun yanı sıra, kesinlikle dikkati elden bırakmayacağız, güvenlik önlemlerimizi alacağız. Diğer yol kullanıcılarının tehlikeye atmayacağız" ifadelerini kullandı.

Araç sahiplerine kritik uyarı! Yolda görünmeyen gizli tehlikeye dikkat

SU BİRİKİNTİSİNE GİRDİĞİNİZ ZAMAN DİKKAT

Sürücülerin karlı veya buzlu yollarda değil yağmurlu yolculuklarda da önlem alması gerektiğinin altını çizen Ramazan Ceylan, "Yağmur yağdığı zaman da su birikintileri olabilir. Aracınızın lastiklerindeki dişler, eğer kanallar doğru ve iyi değilse, su birikintisine girdiği zaman aracı sağa sola savrulabilir. Bu tür durumlarda, özellikle kışın kış lastiğini kullanmak zorundayız. Yani güvenliğimiz açısından zorundayız. Özel araçlar zorunlu değil ama güvenlik açısından bu bir zorunluluktur. Dolayısıyla, su birikintisine girdiğiniz zaman orada ani frenleme veya sağa sola kaçma girişiminde de bulunmayacağız. Ayağımızı gazdan çekeceğiz ve o su birikintisinden o şekilde çıkmanın mücadelesini vermiş oluruz. Eğer sağa sola bir hamle yaparsak, aracımızda savrulma meydana gelebilir, daha farklı sıkıntılar meydana gelir. Su birikintilerini daha önceden gözle bir şekilde görülebiliyorsa yavaş geçmemizde fayda var. Hızlı geçmeyelim, hem aracınızın motor aksamındaki parçalar ıslanmaz hem de normal şartlarda daha güvenli oradan geçişimizi sağlamış oluruz" şeklinde konuştu.

Araç sahiplerine kritik uyarı! Yolda görünmeyen gizli tehlikeye dikkat

BÜYÜK ARAÇLARIN YANINDAN GEÇERKEN DİKKAT

Büyük araçların yanından geçerken oluşabilecek tehlikeye değinen Ceylan, "Büyük araçlar var otobüs, kamyon, çekici türü araçlar bunların yanından geçerken, bunların lastiklerinde çamur olabilir, solunda ya da sağında ne yapıyor, diğer araçların üzerine yağmur suyu sıçrayabiliyor. Bu noktada, onları sollayacağımızda dikkatli olmamız lazım. Silecek konumunu yavaştan hızlıya doğru çevirerek, yani gelen su birikintisiyle görüş alanımızın azalmaması için hızlandırmamız gerekiyor. Silecek kolumuzu açtığımızda, silecekleri hızlandırmamız gerekiyor. Bu tür durumlarda da, yine dikkatli olmamız lazım. Çünkü görüş alanımız düştüğü zaman tehlikeyi fark edemeyebiliriz" diye konuştu.

