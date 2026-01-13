Galatasaray Fethiyespor maçını hangi kanal veriyor? ZTK’da karşılaşacaklar

Futbolseverlerin heyecanla takip ettiği Ziraat Türkiye Kupası'nda bu akşam Galatasaray ile Fethiyespor mücadele edecek. Karşılaşmanın canlı yayın bilgileri de duyuruldu.

GALATASARAY FETHİYESPOR MAÇINI HANGİ KANAL VERİYOR?

Ziraat Türkiye Kupası'nda bu akşam oynanacak olan karşılaşmanın canlı yayın bilgileri duyuruldu. Karşılaşma A Spor ekranlarında canlı olarak yayınlanacak. Taraftarlar müsabakayı şifresiz olarak izleyebilir.

ZTK'DA BUGÜNÜN MAÇLARI

13 Ocak Salı

Alanyaspor – Fatih Karagümrük → 13.00

→ 13.00 Başakşehir – Boluspor → 15.30

→ 15.30 Gaziantep FK – Kocaelispor → 18.00

→ 18.00 Fethiyespor – Galatasaray → 20.30

14 Ocak Çarşamba

Aliağa Futbol – Samsunspor → 13.00

→ 13.00 Antalyaspor – Gençlerbirliği → 15.30

→ 15.30 İstanbulspor – Trabzonspor → 18.00

→ 18.00 Beyoğlu Yeni Çarşı – Fenerbahçe → 20.30

15 Ocak Perşembe