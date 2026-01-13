Galatasaray Fethiyespor maçını hangi kanal veriyor? ZTK’da karşılaşacaklar

Kategoriler
İstanbul
Futbolseverlerin heyecanla takip ettiği Ziraat Türkiye Kupası'nda bu akşam Galatasaray ile Fethiyespor mücadele edecek. Karşılaşmanın canlı yayın bilgileri de duyuruldu.
Ziraat Türkiye Kupası'nda bu akşam oynanacak olan karşılaşmanın canlı yayın bilgileri duyuruldu. Karşılaşma A Spor ekranlarında canlı olarak yayınlanacak. Taraftarlar müsabakayı şifresiz olarak izleyebilir.