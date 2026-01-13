Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Spor
Avatar
Editor
 | Serhat Yıldız

Galatasaray'da Onyedika operasyonu: Bonservis ve maaşını duyurdular!

Trendyol Süper Lig’de şampiyonluk ve Şampiyonlar Ligi'nde başarı isteyen Galatasaray, yılın transferini bitirme aşamasına geldi. Sarı-kırmızılılar, Belçika liginde sergilediği performansla devlerin radarına giren Nijeryalı yıldız Raphael Onyedika ile el sıkıştı. Ödenecek bonservis ve maaş tutarı ise belli oldu. İşte detaylar...

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
13.01.2026
saat ikonu 12:20
|
GÜNCELLEME:
13.01.2026
saat ikonu 12:20

Süper Lig devi Galatasaray, Ocak transfer dönemine damga vuracak hamle için kolları sıvadı.

Galatasaray'da Onyedika operasyonu: Bonservis ve maaşını duyurdular!

HEDEF ONYEDİKA

Orta sahada yaşanan sakatlık sıkıntıları sebebiyle yeni takviyeler yapmak isteyen Cimbom, aradığı kanı Belçika'da buldu. Africa Foot'un aktardığı bilgilere göre; sarı-kırmızılı ekip, Club Brugge’ün yıldız ismi Raphael Onyedika transferinde mutlu sona çok yakın.

Galatasaray'da Onyedika operasyonu: Bonservis ve maaşını duyurdular!

DEV BONSERVİS

Ses getirecek transferin mali detayları ise dudak uçuklatacak cinsten. Kulüp tarihine geçecek bir operasyona imza atan Galatasaray’ın, 24 yaşındaki ön libero için Club Brugge ile 23 milyon Euro karşılığında anlaşmaya vardığı iddia edildi. Genç yaşına rağmen Avrupa tecrübesi yüksek olan Onyedika'nın, önümüzdeki günlerde İstanbul'a gelerek kendisini sarı-kırmızılı renklere bağlayan sözleşmeyi imzalaması bekleniyor.

Galatasaray'da Onyedika operasyonu: Bonservis ve maaşını duyurdular!

3+1 YILLIK İMZALAR ATILIYOR

Nijeryalı yıldızla yapılan görüşmelerde her konuda anlaşma sağlandığı ifade edilirken, sözleşmenin ayrıntıları da ortaya çıktı. 3+1 yıllık kontrat teklif edilirken, oyuncunun ise yıllık net 1 milyon Euro kazanacağı belirtiliyor.

Galatasaray'da Onyedika operasyonu: Bonservis ve maaşını duyurdular!

İSTİKRAR ABİDESİ

Bu sezon Belçika temsilcisiyle sahada basmadık yer bırakmayan başarılı futbolcu, istikrarlı görüntüsüyle dikkat çekiyor. Bu sezon tüm kulvarlarda 24 resmi maça çıkan Onyedika, toplam 1780 dakika sahada kaldı. Skor yüküne de destek veren genç yıldız, bu süre zarfında 2 gol ve 1 asistlik performans sergiledi.

Galatasaray'da Onyedika operasyonu: Bonservis ve maaşını duyurdular!
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
15 yaş altına yapay zeka yasağı geliyor: Siber Güvenlik Başkanlığı ve Adalet Bakanlığı harekete geçti
ABD'nin gizlice satın aldığı silah 'Havana Sendromu'nun sebebi olabilir!
Ahıskalı Türk Karabağ Şehidinin Kızından Açık Mektup
Diri fayda deprem tehlikesi! Hasan Sözbilir bölgeyi ve büyüklüğü açıkladı
ETİKETLER
#Futbol
#Spor
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.