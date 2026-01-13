Galatasaray'da Onyedika operasyonu: Bonservis ve maaşını duyurdular!

Süper Lig devi Galatasaray, Ocak transfer dönemine damga vuracak hamle için kolları sıvadı.

HEDEF ONYEDİKA

Orta sahada yaşanan sakatlık sıkıntıları sebebiyle yeni takviyeler yapmak isteyen Cimbom, aradığı kanı Belçika'da buldu. Africa Foot'un aktardığı bilgilere göre; sarı-kırmızılı ekip, Club Brugge’ün yıldız ismi Raphael Onyedika transferinde mutlu sona çok yakın.

DEV BONSERVİS

Ses getirecek transferin mali detayları ise dudak uçuklatacak cinsten. Kulüp tarihine geçecek bir operasyona imza atan Galatasaray’ın, 24 yaşındaki ön libero için Club Brugge ile 23 milyon Euro karşılığında anlaşmaya vardığı iddia edildi. Genç yaşına rağmen Avrupa tecrübesi yüksek olan Onyedika'nın, önümüzdeki günlerde İstanbul'a gelerek kendisini sarı-kırmızılı renklere bağlayan sözleşmeyi imzalaması bekleniyor.

3+1 YILLIK İMZALAR ATILIYOR

Nijeryalı yıldızla yapılan görüşmelerde her konuda anlaşma sağlandığı ifade edilirken, sözleşmenin ayrıntıları da ortaya çıktı. 3+1 yıllık kontrat teklif edilirken, oyuncunun ise yıllık net 1 milyon Euro kazanacağı belirtiliyor.

İSTİKRAR ABİDESİ

Bu sezon Belçika temsilcisiyle sahada basmadık yer bırakmayan başarılı futbolcu, istikrarlı görüntüsüyle dikkat çekiyor. Bu sezon tüm kulvarlarda 24 resmi maça çıkan Onyedika, toplam 1780 dakika sahada kaldı. Skor yüküne de destek veren genç yıldız, bu süre zarfında 2 gol ve 1 asistlik performans sergiledi.