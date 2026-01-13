Menü Kapat
TGRT Haber
Arama Kapat
Gündem
Avatar
Editor
 Safa Keser

Ahıskalı Türk Karabağ Şehidinin Kızından Açık Mektup

Ahıskalı Türk Karabağ Şehidinin Kızından Açık Mektup
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
13.01.2026
saat ikonu 11:41
|
GÜNCELLEME:
13.01.2026
saat ikonu 12:00

Güngör Yavuzaslan - tgrthaber.com

Sayın Cumhurbaşkanım,

Kıymetli Kamuoyu,

11 Kasım 2025 tarihinde, Dünya Ahıskalı Türkler Birliği (DATÜB) Genel Başkanı Sayın Ziyatdin Kassanov’un öncülüğünde, 70 kişilik Ahıskalı Türk heyeti olarak Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından kabul edilme onurunu yaşadık. Bu buluşma, bizler için sadece bir resmî ziyaret değil; hafızamızda ve kalbimizde derin izler bırakan çok özel bir anı oldu.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’ne girdiğimiz andan itibaren samimi ve saygılı bir ortamla karşılandık. Sayın Cumhurbaşkanımızın, DATÜB Genel Başkanı Sayın Ziyatdin Kassanov’a duyduğu güven sayesinde kabul süreci son derece içten ve rahat bir şekilde gerçekleşti. Bu yaklaşım, bizler için çok anlamlıydı.

Görüşmenin bir saat sürmesi planlanmıştı. Ancak Sayın Cumhurbaşkanımız yoğun programına rağmen bizlere iki buçuk saat ayırdı. Bu süre boyunca Ahıskalı Türklerin sorunlarını, taleplerini ve beklentilerini dikkatle dinledi; samimi yaklaşımıyla hepimize değer verdiğini hissettirdi.

Sayın Cumhurbaşkanımızın görüşme sırasında söylediği şu sözler bizim için çok kıymetliydi:

“Ziyatdin kardeşimle birlikteliğimiz çok eskilere dayanıyor. Haklı davanızda daima yanınızda olduk, olmaya da devam edeceğiz.”

Bu sözler, Ahıskalı Türklerin mücadelesinin devletimizin en üst makamı tarafından sahiplenildiğini açıkça gösterdi ve bizlere büyük bir umut verdi.

Bu görüşmede şunu net olarak hissettik: Sayın Cumhurbaşkanımızın Genel Başkanımız Sayın Ziyatdin Kassanov’a duyduğu güven ve saygı samimi ve içtendi. Bu, yalnızca sözlerde değil; ayrılan sürede, gösterilen ilgi ve yaklaşımlarda da hissediliyordu.

Görüşmenin ardından bizleri nazikçe hediyelerle uğurlayan Cumhurbaşkanlığı makamına ve emeği geçen herkese içten teşekkür ederiz.

Bu buluşmanın gerçekleşmesinde büyük emeği olan DATÜB Genel Başkanı Sayın Ziyatdin Kassanov’a da özellikle teşekkür etmek isterim. Kendisi yalnızca bir yönetici değil; toplumunu bir araya getiren, sesini duyuran ve yol gösteren kıymetli bir isimdir.

Ben bu satırları, Karabağ’da şehit düşmüş Ahıskalı Türk İskender Aznaurov’un kızı olarak yazıyorum. Bu benim için hem bir gurur hem de bir sorumluluktur.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde gerçekleşen bu kabul, Ahıskalı Türkler için sadece bir anı değil; birlik ve beraberliğimizi güçlendiren, geleceğe dair umutlarımızı artıran önemli bir dönüm noktasıdır.

Ahıskalı Türkler olarak köklü tarihimiz ve kültürümüzle her zaman Ana Vatanımız Türkiye’nin yanında olacağımızı bir kez daha saygıyla ifade ederiz.

Sayın Cumhurbaşkanımıza bu anlamlı kabul için teşekkür ediyor, bu ilginin ve desteğin devam edeceğine olan inancımı kamuoyuyla paylaşmak istiyorum.

Saygılarımla,

Medine AZNAVUR

Ahıska Türkü — Şehit İskender Aznaurov’un kızı

