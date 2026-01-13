Menü Kapat
TGRT Haber
Suriye ordusundan terör örgütü YPG'ye çağrı: Askeri bölgeden çıkın Fırat'ın doğusuna çekilin!

Suriye ordusu, Fırat Nehri'nin batısında terör örgütü YPG işgalindeki bölgenin "kapalı askeri bölge" olarak ilan edildiği duyurdu. YPG mensuplarına Fırat'ın doğusuna çekilme çağrısında bulundu.

Suriye ordusundan yapılan açıklamada, Fırat Nehri'nin batısında terör örgütü SDG işgalindeki bölgenin "kapalı askeri bölge" olarak ilan edildiği duyuruldu. Açıklamada, "Sivilleri bu bölgedeki SDG mevzilerinden uzak durmaya ve bölgedeki tüm silahlı grupları Fırat'ın doğusuna çekilmeye çağırıyoruz" ifadeleri kullanıldı.

Suriye ordusundan terör örgütü YPG'ye çağrı: Askeri bölgeden çıkın Fırat'ın doğusuna çekilin!

Ordudan yerel basına yapılan yazılı açıklamada, terör örgütü YPG ve PKK'lı teröristlerin yanı sıra eski rejim kalıntılarının Fırat Nehri'nin batısındaki işgal ettiği bölgelerde yığınak yapmaya devam ettiği belirtildi.

İşgal edilen bölgelerin kamikaze insansız hava araçlarıyla (İHA) Halep'e saldırılar için kullanıldığı ifade edildi.

Terör örgütünün hem bu bölgelere yığınak yapması hem Halep'e İHA saldırıları için kullanılması nedeniyle Fırat Nehri'nin batısında yer alan işgal altındaki bölgelerin askeri alan ilan edildiği aktarıldı.

SİVİLLERE 'UZAK DURUN' UYARISI

Suriye Savunma Bakanlığı, sivillerin özellikle terör örgütü YPG'nin noktalarından uzak durmaları gerektiğini duyurdu.

Bakanlık açıklamasında, bölgedeki tüm silahlı grupların Fırat’ın doğusuna çekilmesi gerektiği belirtildi. Ayrıca Suriye Ordusu’nun, bölgenin silahlı gruplar tarafından suç amaçlı operasyonlar için çıkış noktası olarak kullanılmasını önlemek amacıyla gerekli tüm tedbirleri alacağı ifade edildi.

Suriye ordusundan terör örgütü YPG'ye çağrı: Askeri bölgeden çıkın Fırat'ın doğusuna çekilin!

SÜREÇ ORDUNUN GÖZETİMİNDE YÜRÜTÜLECEK

Bölgenin koordinatları verildi. Savunma Bakanlığı bu alanın güvenliğini sağlamak için sürecin ordunun gözetiminde yürütüleceğini açıkladı.

Öte yandan Suriye Ordusu'na yeni takviye birliklerin, Halep kırsalının doğusundaki Deyr ez-Hafer ve Maskana'daki bölgelere takviye güç gönderdiği ileri sürüldü.

Son dakika haberinin ayrıntıları hazırlanıyor...

#Dünya
