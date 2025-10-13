Menü Kapat
Avatar
Editor
 Sumru Tarhan

Doğum izni artacak mı son dakika 2025? Doğum izni süresinde değişiklik

TBMM gündemine getirilmesi planlanan yasal çalışmada doğum izinlerine yeni düzenleme sonrasında gündeme doğum izni artacak mı sorusu geldi. Binlerce anne adayı doğum izni süresinin artıp artmayacağını araştırıyor.

Doğum izni artacak mı son dakika 2025? Doğum izni süresinde değişiklik
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
13.10.2025
saat ikonu 13:54
|
GÜNCELLEME:
13.10.2025
saat ikonu 13:54

Doğum oranların düşmesinin ardından yeni düzenleme gündeme yerleşti. Anne adaylar ve anneler doğum izni artacak mı araştırmasına başlarken TBMM gündemi de yakından takip ediliyor.

DOĞUM İZNİ ARTACAK MI SON DAKİKA 2025?

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 2025’i “” ilan etmesiyle beraber doğum izni süresinin uzatılması da dikkat çekti. Güncel olarak kadınlara doğumdan önce 8, doğumdan sonra 8 hafta verilirken toplamda 16 hafta izin veriliyor. Yeni düzenleme sonrasında doğum izni süresinin 24 haftaya çıkması bekleniyor.

Doğum izni artacak mı son dakika 2025? Doğum izni süresinde değişiklik

DOĞUM İZNİ SÜRESİ ARTIYOR MU, DEĞİŞECEK Mİ?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2025'i "Aile Yılı" olarak ilan ederken doğum izni süresinin değişimi de dikkat çekti. Şu an TBMM gündemine getirilmesi planlanan yasal çalışmaya göre yeni düzenleme bekleniyor. Kadın memurlara doğum öncesinde 8, doğum sonrasında 8 hafta olmak üzere toplamda 16 hafta süre verilirken yeni düzenlemenin ardından doğum izni süresinin 24 haftaya çıkarılması planlanıyor.

Doğum izni artacak mı son dakika 2025? Doğum izni süresinde değişiklik

DOĞUM SÜT İZNİ SÜRESİ ARTACAK MI?

Yeni yapılacak olan düzenlemeye göre süt izni süresi de değişecek. Memur ve işçi arasındaki süre farkı kalkarken işçi anneler, memur annelerin kullandığı süt izni kadar izin kullanabilecek. Yeni düzenlemeye göre ilk 6 ay 3 saat, sonraki 6 ayda ise 1.5 saat süt izni kullanılacak.

Doğum izni artacak mı son dakika 2025? Doğum izni süresinde değişiklik

BABALIK İZNİ UZATILACAK MI SON DAKİKA?

Annelere doğum izni süresinin artırılması gündeme gelirken babalık izninde de değişikliğe gidilecek. Çalışanlar için 5 gün, memurlar için 10 gün, askeri personeller için 10 ve kamuda sözleşmeli olarak çalışanlar için 10 gün izin veriyor. Düzenlemeye göre işçi babalara verilen süre 10 güne çıkacak. Bu durumda işçi ve memur babaların arasındaki babalık izni süresi eşitlenecek.

