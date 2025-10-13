Menü Kapat
TGRT Haber
TGRT Haber
19°
Ekonomi
Bakan Şimşek 'Tarihimizin en yükseği' diyerek duyurdu! Tam 5.5 milyar dolar

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından açıklanan ödemeler dengesi verilerini açıkladı. Buna göre, Türkiye'nin cari işlemler hesabı ağustosta 5 milyar 455 milyon dolar, altın ve enerji hariç cari işlemler hesabı da 10 milyar 5 milyon dolar fazla verdi. Konuyla ilgili sosyal medyadan açıklamalarda bulunan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "Ağustosta 5,5 milyar dolar ile tarihimizin en yüksek aylık cari fazlasını verdik. Cari açıktaki bu iyileşme ülkemizin dış finansman ihtiyacını azaltıyor" dedi.

Bakan Şimşek 'Tarihimizin en yükseği' diyerek duyurdu! Tam 5.5 milyar dolar
Türkiye'nin ağustosta 5 milyar 455 milyon dolar, altın ve enerji hariç cari işlemler hesabı da 10 milyar 5 milyon dolar fazla verdi.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, sosyal medya hesabında açıklamalarda bulundu.

Bakan Şimşek, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Ağustosta 5,5 milyar dolar ile tarihimizin en yüksek aylık cari fazlasını verdik.

Böylece yıllık cari açık 18,3 milyar dolara gerilerken 2023 yılı Mayıs ayına göre iyileşme 37,6 milyar dolar oldu.

Cari açıktaki bu iyileşme ülkemizin dış finansman ihtiyacını azaltıyor. Nitekim 2023 yılı Haziran ayında milli gelire oranla yüzde 23 olan brüt dış finansman ihtiyacının, 2025'te yaklaşık yüzde 17'ye gerileyeceğini öngörüyoruz.

Azalan ihtiyacı, artan dış finansmana erişim ve yüksek rezervlerimiz sayesinde makro finansal dayanıklılığımız güçleniyor."

https://x.com/memetsimsek/status/1977682151962268051

TCMB AÇIKLADI: CARİ İŞLEMLER HESABI FAZLA VERDİ

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası () tarafından açıklanan ödemeler dengesi verilerine göre, Ağustos 2025'te cari işlemler hesabı 5 milyar 455 milyon dolar fazla verirken altın ve enerji hariç cari işlemler hesabında da 10 milyar 5 milyon dolarlık fazla oluştu.

Bu dönemde ödemeler dengesi tanımlı açığı 2 milyar 806 milyon dolar oldu.

Bakan Şimşek 'Tarihimizin en yükseği' diyerek duyurdu! Tam 5.5 milyar dolar

Yıllıklandırılmış verilere göre, ağustos ayında cari açık yaklaşık 18,3 milyar dolar olurken ödemeler dengesi tanımlı dış ticaret dengesi de 62,6 milyar dolar açık verdi. Aynı dönemde hizmetler dengesi 62,3 milyar dolar fazla, birincil ve ikincil gelir dengesi sırasıyla 17,5 milyar dolar ve 399 milyon dolar açık verdi.

Bakan Şimşek 'Tarihimizin en yükseği' diyerek duyurdu! Tam 5.5 milyar dolar

Hizmetler dengesi kaynaklı net girişler bu ay 9 milyar 516 milyon dolar seviyesinde gerçekleşirken, bu kalem altında taşımacılık hizmetleri ve seyahat kaleminden kaynaklanan net gelirler sırasıyla 2 milyar 769 milyon dolar ve 7 milyar 665 milyon dolar oldu.

ETİKETLER
#Ekonomi
#Döviz
#tcmb
#cari işlemler hesabı
#dış ticaret
#Cari Fazla
#Ekonomi
TGRT Haber
