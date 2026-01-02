Cumhurbaşkanı Erdoğan tarih vererek duyurdu: 'Trump ile görüşeceğim'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan cuma namazı sonrası önemli açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı açıklamada, ABD Başkanı Trump ile pazartesi günü görüşeceğini açıkladı. Erdoğan, "Yapılacak olan görüşmede Rusya-Ukrayna ve Filistin konusunu görüşme fırsatımız olacak" dedi.

"FİLİSTİN'İ GAZZE'Yİ YALNIZ BIRAKMADIK"

İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

Galata'da tarihi ana şahitlik ettik. Filistin'i Gazze'yi yalnız bırakmadık. Filistin yalnız değil.

Netanyahu denilen bu firavunun yaptıkları yanına kar kalmayacak. Çok mazlumun ahını aldı. Bu yavruların ahı onun yanına kar kalmaz.

Konteyner göndermek istiyoruz müsaade etmiyor. Elimizde konteynerler var, gönderemiyoruz. Çadırlardan Filistinli kardeşlerimizi kurtarabilirdik. Er veya geç o mazlumları bu sıkıntıdan kurtaracağız.

"TRUMP İLE PAZARTESİ GÖRÜŞECEĞİM"

Benim gerek sayın Putin'le gerek Zelenski gerek Trump'la görüşmelerim devam ediyor. Paris'te yine bir zirve olacak. Benim adıma Dışişleri Bakanım katılacak. Sayın Trump'la pazartesi akşamı yine bir görüşmemiz olacak. Rusya Ukrayna arasındaki konuları, Filistin'deki konuları da görüşme fırsatımız olacak.