Bedelli askerlik yerleri sorgulama ekranı 2025! Bedelli askerlik yerleri ne zaman açıklanacak, ne kadar olacak?

Bedelli askerlik yerleirnin ne zaman açıklanacağına yönelik tarih araştırmaları 2026 Ocak ayına girmemiz ile birlikte hız kazandı. 2025 yılı içerisinde bedelli askerlik başvurusunda bulunan adayların yerleri 2026 Ocak ayı itibarıyla açıklanacak. Aynı zamanda 2026 bedelli askerlik ücretlerinin ne kadar olacağı da netlik kazanacak. Güncel olarak bedelli askerlik yapmak isteyen adaylardan (1 Temmuz - 31 Aralık tarihleri arasında) 280 bin 850 TL ücret alınıyor. Adaylar tarafından bedelli askerlik celp ve sevk tarihleri araştırılmaya başlandı.

BEDELLİ ASKERLİK YERLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK 2026?

Bedelli askerlik yerleri 2026 Ocak ayı içerisinde Milli Savunma Bakanlığı Askeralma Genel Müdürlüğü tarafından duyurulacak. Geçtiğimiz yıl bedelli askerlik yerleri 23 Ocak 2025 tarihinde duyurulmuştu. 2024 yılında ise bedelli askerlik yerleri 25 Ocak tarihinde açıklanmıştı. Bu yıl da benzer dönemlerde bedelli askerlik yerlerinin duyurulması bekleniyor.

Milli Savunma Bakanlığı Askeralma Genel Müdürlüğü tarafından yapılacak olan duyurunun ardından adaylar 2026 bedelli askerlik yerlerini e-Devlet sisteminde bulunan "Askerliğim" bölümünden veya askerlik şubelerinden öğrenebilecekler.

BEDELLİ ASKERLİK ÜCRETLERİ NE KADAR OLACAK 2026?

Bedelli askerlik ücretlerinin 2026 yılında ne kadar olacağı Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) 5 OCak 2026 tarihinde Aralık ayı enflasyon verilerini duyurmasının ardından netlik kazanacak. Mİlli Savunma Bakanlığı tarafından 2026 yılında uygulanacak olan bedelli askerlik ücretleri açıklanacak.

2025 Temmuz ayında yapılan zammın ardından güncel bedelli askerlik ücreti 280 bin 850 TL olmuştu. Yeni ücretin belli olmasının ardından bedelli askerlik başvurusu yapan adayların en geç 2 ay içerisinde ücreti ödemeleri gerekiyor.

BEDELLİ ASKERLİK CELP VE SEVK TARİHLERİ BELLİ OLDU MU 2026?

2026 yılında bedelli askerlik yapacak olanların celp ve sevk tarihleri henüz duyurulmadı. Bu ay içerisinde Milli Savunma Bakanlığı tarafından 2026 bedelli askerlik celp ve sevk tarihlerinin de duyurulması bekleniyor.