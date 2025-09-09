Gözler Avrupa Merkez Bankası'nın faiz kararında

Piyasalarda dikkatler, Avrupa Merkez Bankası’nın eylül toplantısında açıklayacağı faiz kararına çevrilmiş durumda. Bankanın bu toplantıda “bekle-gör” yaklaşımını sürdürerek politika faizlerini sabit tutması öngörülüyor. Ancak olası bir faiz indirimi için aralık ayındaki toplantının öne çıktığı belirtiliyor.

FAİZ KARARI BEKLENİYOR

Avrupa Merkez Bankasının (ECB) faiz kararı ve ECB Başkanı Christine Lagarde'ın sözle yönlendirmeleri yatırımcıların odağında bulunuyor. Para piyasalarındaki fiyatlamalarda ECB'nin gelecek hafta üç temel politika faizini sabit tutacağına kesin gözüyle bakılırken, Lagarde'ın başta bölgedeki ekonomik aktiviteye yönelik olmak üzere sözle yönlendirmeleri piyasalara yön verecek.

Lagarde'ın temmuz ayındaki şahin tavrı, piyasaların daha fazla adım atma beklentilerini azaltırken, ABD-AB ticaret anlaşması imzalanması ve Euro Bölgesi ekonominin toparlanma eğilimi göstermesi ise bu beklentilerin toparlanmasını sağladı.

EYLÜL TOPLANTISINDA FAİZLERİN SABİT TUTULMASI BEKLENİYOR

ING Group Başekonomisti Peter Vanden Houte, ECB'nin faiz indirimi için çıtayı yüksek tuttuğunu söyledi. Houte, yaz boyunca yaşanan birkaç olumlu gelişmenin Bankanın "bekle-gör" tutumunu güçlendirdiğine vurgu yaparak şu açıklamalarda bulundu: "ABD ile AB arasında imzalanan ve 'daha kötüsü de olabilirdi' özelliği taşıyan ticaret anlaşması, ikinci çeyrekteki makul büyüme rakamları ve hala iyileşmeye devam eden iş dünyası güven endeksleri, eylül toplantısında faizlerin sabit tutulması yönündeki görüşü zayıflatmak yerine güçlendirdi."

Houte, ağustos ayında manşet enflasyonda beklenmedik küçük bir artış yaşandığını da belirterek, tüm bu gelişmelerin faiz oranlarının sabit tutulacağına işaret ettiğini kaydetti.

Houte, şöyle devam etti: "Artık ECB'nin yakın gelecekte faiz oranlarını mevcut seviyelerde tutacağını düşünüyoruz. Ancak toparlanmanın sekteye uğraması veya Fransa'daki siyasi karışıklıkların Avro Bölgesi genelinde finans piyasalarında strese yol açması durumunda ek bir faiz indirimi öngörülebilir."

İNDİRİM BEKLENTİSİ ERTELENDİ

Natixis Fransa, Belçika ve Euro Bölgesi Kıdemli Ekonomisti Hadrien Camatte ise "Belirsizliklerin artmasıyla faiz indirim beklentileri aralık ayına ertelendi." dedi

Camatte, ECB’nin yeni tahminlerini açıklayacağını ifade ederek şunları söyledi: "2025 ve 2026 büyümesine ilişkin hafif yukarı yönlü revizyonlar bekliyoruz. Aralık ayında nihai bir 25 baz puanlık faiz indiriminin, iş gücü piyasasındaki yumuşamanın beklenenden daha şiddetli olması ve enerji fiyatlarındaki düşüş ve euronun daha hızlı değer kazanmasından kaynaklı etkilerle enflasyonun hedefin oldukça altına düşmesi durumunda hala mümkün olduğuna inanıyoruz."

Rabobank Kıdemli Makrostratejisti Bas Van Geffen de "Güvercinlerin elinde başka bir faiz indirimi için sağlam bir gerekçe yok, zira bazı şahinler gelecekte faiz artırımlarına ihtiyaç olup olmadığını düşünmeye başladı bile. Fransa'daki siyasi çalkantılar ve küresel ultra uzun vadeli faiz oranlarındaki artış, bu aşamada bir politika tepkisini gerektirmiyor." ifadelerini kullandı.