TGRT Haber
27°
Ekonomi
Editor
Editor
 Bengü Sarıkuş

Dev bankadan yeni tahmin! Yıl sonunda dolar ne kadar olacak?

HSBC, daha düşük reel faizler ve reel kurda değerlenme olmamasını gerekçe göstererek, yıl sonu dolar/TL tahmininde yukarı yönlü revize yaptı. Banka, enflasyonun artık sürdürülebilir bir düşüş yolunda olduğunu ve finansal istikrar risklerinin daha düşük olduğunu belirtti.

Dev bankadan yeni tahmin! Yıl sonunda dolar ne kadar olacak?
KAYNAK:
Bloomberg
|
GİRİŞ:
09.09.2025
16:00
|
GÜNCELLEME:
09.09.2025
16:06

stratejistlerinden Murat Toprak, yıl sonu dolar/TL tahmininde yukarı yönlü revize yaptı ve notunda yıl sonu beklentilerinin 42 seviyesinden 44 seviyesine yükseldiğini belirtti.

Dev bankadan yeni tahmin! Yıl sonunda dolar ne kadar olacak?

Toprak, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın döviz kuru politikasının TL'yi sabit tutmaya devam ettiğini ancak reel değerlenmesine yönelik örtülü hedefinin "geçen yıla göre daha gevşek göründüğünü" ifade etti.

Dev bankadan yeni tahmin! Yıl sonunda dolar ne kadar olacak?

8 Eylül tarihli notta siyasi gelişmelerin Türk lirası için bir risk olmaya devam ettiği belirtildi. Bununla birlikte, makro-finansal dinamiklerin yıl sonuna kadar Türk lirasının nispeten yavaş nominal değer kaybı hızını desteklemesi beklentisi de dile getirildi.

Dev bankadan yeni tahmin! Yıl sonunda dolar ne kadar olacak?

Faiz indirim döngüsünün başlamasından bu yana görünümün daha belirsiz hale geldiğini söyleyen Toprak "Getirinin sıkışması ve Türk lirası mevduatlarına ödenen faiz oranlarındaki düşüş, özellikle uzun bir süre yüksek nominal ve reel faiz oranlarından sonra bazı riskler taşıyabilir" değerlendirmelerini yaptı.

Dev bankadan yeni tahmin! Yıl sonunda dolar ne kadar olacak?

TEK HANELİ SEVİYELER YAKIN

Banka, enflasyonun artık sürdürülebilir bir düşüş yolunda olduğunu ve finansal istikrar risklerinin daha düşük olduğunu belirterek, TCMB'nin faiz oranlarını düşürmek ve reel faiz seviyesini daha da sıkıştırmak için iyi nedenleri olduğunu düşünüyor. Bankaya göre, reel faizleri yüksek tek haneli seviyelere yakın tutmak artık gerekli değil. Banka reel faizin 2025 sonunda yüzde 5 civarına düşeceğini öngörürken, 2026'da da yüzde 3-4 seviyeleriyle birlikte pozitif bölgede kalacağını tahmin etti.

TGRT Haber
