Sadece 10 kişinin sığabildiği cami! Almanya, Fransa ve ABD'den görmeye geliyorlar

Ocak 02, 2026 13:43
1
Sadece 10 kişinin sığabildiği cami! Almanya, Fransa ve ABD'den görmeye geliyorlar

Bosna Hersek’in Pojske bölgesinde, yoldan geçenlerin ibadet edebilmesi amacıyla 2023 yılında inşa edilen 16 metrekarelik cami, hem küçük yapısıyla hem de doğal konumuyla dikkat çekiyor. İşte birçok farklı ülkeden ziyaretçi çeken o cami...

2
Sadece 10 kişinin sığabildiği cami! Almanya, Fransa ve ABD'den görmeye geliyorlar

Pojske’de Poscanska Nehri kenarında yapılan ve en fazla 10 kişinin aynı anda ibadet edebildiği cami, Bosna Hersek’in en küçük camilerinden biri olarak öne çıkıyor.

3
Sadece 10 kişinin sığabildiği cami! Almanya, Fransa ve ABD'den görmeye geliyorlar

Poscanska Nehri kenarında yapılan cami, küçük olmasının yanı sıra etrafını çevreleyen doğal güzelliklerle de ziyaretçilerin ilgi odağı.

4
Sadece 10 kişinin sığabildiği cami! Almanya, Fransa ve ABD'den görmeye geliyorlar

Camiye ibadet için gelenlerden Mirzet Skopljak, "Caminin tam ölçüsü 4 metreye, 4 metre. Caminin bu boyutlarda inşa edilmesinin asıl amacı yoldan geçenlerin ibadet edebilmesidir." dedi.

İnsanların böyle bir yerde cami bulunmasından son derece memnuniyet duyduklarını aktaran Skopljak, caminin zamanla boyutu nedeniyle de büyük ilgi görmeye başladığını anlattı.

 

5
Sadece 10 kişinin sığabildiği cami! Almanya, Fransa ve ABD'den görmeye geliyorlar

Skopljak, Bosna Hersek'in genelinden de çok fazla kişinin camiyi ziyaret ettiğini belirterek, inşa edilmesinden bu yana binlerce kişinin geldiğini söyledi.

Bosna Hersek dışında Türkiye, Almanya, Fransa ve ABD'den insanların da camiyi görmek için geldiğini dile getiren Skopljak, caminin ibadet etmenin yanı sıra bölgede önemli bir turizm noktası haline de geldiğini kaydetti.

