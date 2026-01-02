Sadece 10 kişinin sığabildiği cami! Almanya, Fransa ve ABD'den görmeye geliyorlar

Skopljak, Bosna Hersek'in genelinden de çok fazla kişinin camiyi ziyaret ettiğini belirterek, inşa edilmesinden bu yana binlerce kişinin geldiğini söyledi.

Bosna Hersek dışında Türkiye, Almanya, Fransa ve ABD'den insanların da camiyi görmek için geldiğini dile getiren Skopljak, caminin ibadet etmenin yanı sıra bölgede önemli bir turizm noktası haline de geldiğini kaydetti.