Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
19°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Aktüel
Avatar
Editor
 | Erdem Avsar

Bolu Dağı Tüneli kapalı mı ne zaman açılacak? 13, 31 Ekim yol çalışması

Anadolu Otoyolu üzerindeki Bolu Dağı Tüneli geçişinde önemli yol çalışmaları başlıyor. Güzergâhı ve tüneli kullanacak sürücüler tünel durumunu ve çalışmaların zamanını araştırıyor.

Bolu Dağı Tüneli kapalı mı ne zaman açılacak? 13, 31 Ekim yol çalışması
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
13.10.2025
saat ikonu 16:33
|
GÜNCELLEME:
13.10.2025
saat ikonu 16:33

Türkiye'nin en yoğun ulaşım hatlarından biri olan 'nun kesiminde başlatılan yol onarım ve kaplama çalışmaları, sürücülerin gündemindeki en dikkat çekici konulardan biri haline geldi.

Özellikle ’dan yönüne ilerleyecek araçlar için tünelin kapalı olduğu zamanlarda rota değişikliği zorunluluğu ortaya çıkıyor.

Bolu Dağı Tüneli kapalı mı ne zaman açılacak? 13, 31 Ekim yol çalışması

BOLU DAĞI TÜNELİ KAPALI MI?

Ankara ile İstanbul arasındaki en kritik geçiş noktalarından biri olan Anadolu Otoyolu’nun Dağı Tüneli bölümünde, Karayolları ekipleri tarafından sabah saatlerinde yenileme çalışması başlatıldı.

Çalışmalar sebebiyle Bolu Dağı Tüneli geçişini de içeren Abant ile Kaynaşlı gişeleri arasındaki İstanbul yönü, 13-31 Ekim tarihleri arasında hafta içi saat 10.00 ile 15.00 arasında trafiğe kapalı olacak.

Bolu Valiliği tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Bolu Dağı Tüneli kapalı mı ne zaman açılacak? 13, 31 Ekim yol çalışması

"Anadolu Otoyolu’nun Bolu Dağı geçişinde yer alan Abant Kavşağı-Kaynaşlı Kavşağı arası İstanbul istikametine yapılan tünel portal ağzında gerçekleştirilecek kaplama çalışması nedeniyle, 13 Ekim 2025 Pazartesi gününden itibaren hafta içi günlerde saat 10.00 ile 15.00 arasında İstanbul yönü trafiğe kapatılacaktır. Söz konusu çalışmanın 31 Ekim 2025 Cuma günü tamamlanması planlanmakta olup, bu süreçte sürücüler Abant Kavşağı’ndan D-100 Devlet Yolu’na yönlendirilerek Kaynaşlı Kavşağı’ndan yeniden otoyola bağlanabileceklerdir"

Sıkça Sorulan Sorular

Bolu Dağı Tüneli hangi gün ve saatlerde trafiğe kapalı olacak?
Tünelin İstanbul yönü 13-31 Ekim tarihleri arasında hafta içi her gün sabah 10.00 ile öğleden sonra 15.00 saatleri arasında trafiğe kapatılacak.
#anadolu otoyolu
#istanbul
#bolu
#bolu dağı tüneli
#trafik kapatma
#trafik kapanışı
#Ankara
#Yol Onarımı
#Yol Onarımı
#Rota Değişikliği
#Aktüel
