Bolu Dağı Tüneli kapalı mı ne zaman açılacak? 13, 31 Ekim yol çalışması

Türkiye'nin en yoğun ulaşım hatlarından biri olan Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı Tüneli kesiminde başlatılan yol onarım ve kaplama çalışmaları, sürücülerin gündemindeki en dikkat çekici konulardan biri haline geldi.

Özellikle Ankara’dan İstanbul yönüne ilerleyecek araçlar için tünelin kapalı olduğu zamanlarda rota değişikliği zorunluluğu ortaya çıkıyor.

BOLU DAĞI TÜNELİ KAPALI MI?

Ankara ile İstanbul arasındaki en kritik geçiş noktalarından biri olan Anadolu Otoyolu’nun Bolu Dağı Tüneli bölümünde, Karayolları ekipleri tarafından sabah saatlerinde yenileme çalışması başlatıldı.

Çalışmalar sebebiyle Bolu Dağı Tüneli geçişini de içeren Abant ile Kaynaşlı gişeleri arasındaki İstanbul yönü, 13-31 Ekim tarihleri arasında hafta içi saat 10.00 ile 15.00 arasında trafiğe kapalı olacak.

Bolu Valiliği tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Anadolu Otoyolu’nun Bolu Dağı geçişinde yer alan Abant Kavşağı-Kaynaşlı Kavşağı arası İstanbul istikametine yapılan tünel portal ağzında gerçekleştirilecek kaplama çalışması nedeniyle, 13 Ekim 2025 Pazartesi gününden itibaren hafta içi günlerde saat 10.00 ile 15.00 arasında İstanbul yönü trafiğe kapatılacaktır. Söz konusu çalışmanın 31 Ekim 2025 Cuma günü tamamlanması planlanmakta olup, bu süreçte sürücüler Abant Kavşağı’ndan D-100 Devlet Yolu’na yönlendirilerek Kaynaşlı Kavşağı’ndan yeniden otoyola bağlanabileceklerdir"