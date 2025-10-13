Menü Kapat
Editor
 Murat Makas

Trabzonspor Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Sürmene kılıcı hediye etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a Trabzonspor Kulübü tarafından Sürmene kılıcı hediye edildi.

Trabzonspor Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Sürmene kılıcı hediye etti
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
13.10.2025
saat ikonu 16:40
|
GÜNCELLEME:
13.10.2025
saat ikonu 16:40

Kulübü tarafından Cumhurbaşkanı 'a üzerinde isminin yazılı olduğu Sürmene kılıcı hediye edildi.

TÜRK FUTBOLU GÖRÜŞÜLDÜ

Trabzonspor Kulübü Başkanı Ertuğrul Doğan, Asbaşkan Zeyyat Kafkas ve Şenol Güneş, ‘Yapımı Tamamlanan Tesis ve Projelerin Toplu Açılış Töreni’ için dün Trabzon’a gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bir araya geldi. Görüşmede, Türk futbolunun genel durumu üzerine karşılıklı fikir alışverişinde bulunuldu.

Görüşmenin sonunda Başkan Ertuğrul Doğan, Asbaşkan Zeyyat Kafkas ve Şenol Güneş tarafından Cumhurbaşkanı Erdoğan'a üzerinde isminin yer aldığı işlemeli bir Sürmene kılıcı takdim edildi.

