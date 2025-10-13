Bir trajikomik polis çevirmesi daha! Alkolmetreyi 'Kolombiyalıyım' diyerek üflemedi hüngür hüngür ağladı

Karabük'te 2.30 promil alkollü olduğu ortaya çıkan ATV sürücü trafik polislerinin 'dur' ihtarına uymadı. Zikzak çizerek kaçmaya çalışan sürücü aynı zamanda telefonla konuştu. Sokak arasında bir bahçenin tel çitlerine takılarak durdurabilen alkollü sürücü polislere zor anlar yaşattı. İsminin Berkin M. olduğu ortaya çıkan alkollü şahıs polislerden kaçmaya çalışırken takılarak kafasını yere vurdu. Kafası kanlar içinde kalan şahıs uzun süre kendini ilginç bir şekilde savunmaya çalıştı. Berkin M., "Namaz Dağı'nda 15 ay askerlik yaptım. Türkiye Cumhuriyeti'ne hainlik etmem, vatanıma yanlış yapmam. Sadece alkol aldım ve evime gidiyordum" ifadelerini kullandı.

Alkolmetreyi 'Ben Kolombiya vatandaşıyım' diyerek üflemeyi reddeden Bekir M. daha sonra hüngür hüngür ağlamaya başladı. Olay yerine çağrılan ambulansa da binmek istemeyen Berkin M., sağlık ekiplerinin kafasındaki yarayı kontrol etme isteğini de geri çevirdi. Polis ekiplerinin uzun süren iknaları sonrası zorla ambulansa bindirilen ATV sürücüsü hakkında trafik güvenliğini tehlikeye düşürmek ve alkollü araç kullanmak suçlarından idari işlem yapıldı ve trafik cezası uygulandı.