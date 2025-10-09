Polisleri itip gazetecileri kovaladılar! Alkollü kadın ekiplere ecel terleri döktürdü!

Aksaray'da polisin kontrol etmek istediği araçtaki çift ekiplere zor anlar yaşattı. Polis ekiplerinin şüphelenerek kontrole soktuğu araçtaki şahısların alkollü olduğunu anlayan Polis Meslek Eğitim Merkezi görevlileri olay yerine trafik ve asayiş ekibi çağırdı. Kadın, "Benim babam hakim, savcı" derken, adam ise vali ile polisleri tehdit ederek, "Sizi görevinizden aldıracağım" dedi. Ekiplere ve basın mensuplarına rüşvet teklif eden şüpheliler daha sonra polisleri ittirip gazetecileri kovaladı. Polisin de şikayetçi olduğu kadın ve şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.