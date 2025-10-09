Kuzey Avrupa ülkesi rekor kırdı! Satılan neredeyse hiçbir araba benzinli değil

Elektrikli araçların satışı eylül ayında Avrupa genelinde hızla arttı. Her zamanki gibi Norveç başı çekse de İngiltere, Danimarka ve İspanya gibi önemli pazarlarda da güçlü bir performans sergilendi.

Norveç ise elektrikli araçların benimsenmesinde öncü olmaya devam ediyor. Ülkenin Karayolu Trafik Bilgi Konseyi verilerine göre, eylül ayında satılan tüm yeni binek araçların yüzde 98,3'ünü batarya ile çalışan elektrikli araçlar (BEV) oluşturdu. Bu oran, tek bir ayda kaydedilen en yüksek pay oldu.

EYLÜL AYINDA ELEKTRİKLİ ARAÇ SATIŞI 14 BİNİ GEÇTİ

Eylül ayında Norveç'te toplam 14 bin 84 elektrikli araç satılırken, diğer türden binek araçların satışı sadece 245 adette kaldı. Bunların 115'i hibrit araçlardı. Tesla, satılan tüm yeni binek araçlarda yüzde 34'lük pazar payıyla liderliği elinde tutarken. Volvo (yüzde 8,7) ve Volkswagen (yüzde 7,9) peşinden geldi.

Danimarka'da Mobility Denmark tarafından yayınlanan verilere göre, eylülde 12 bin 992 adet tamamen elektrikli araç satıldı; bu da yeni araç pazarının yüzde 73,4’ünü oluşturdu. Norveç'te olduğu gibi, Tesla Model Y en çok satan model oldu ve 1.995 adetlik yeni kayıtla listenin başında yer aldı.

Birleşik Krallık'ta Society of Motor Manufacturers and Traders (SMMT) verilerine göre, tamamen elektrikli araçlar yeni otomobil satışlarının yüzde 23,3'ünü oluşturdu. Bu artışta üretici indirimleri, artan model çeşitliliği ve Elektrikli Araç Hibesi (Electric Car Grant) gibi teşviklerin etkili olduğu belirtildi.