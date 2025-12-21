Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
11°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü

Rakamlar düştü! İşte 400 bin TL'lik taşıt kredisinin aylık geri ödemesi

Aralık 21, 2025 10:53
1
Rakamlar düştü! İşte 400 bin TL'lik taşıt kredisinin aylık geri ödemesi

Merkez Bankası’nın son faiz indirimi yıl sonunda araç almayı düşünenleri bankalara yöneltti. “Faizler indi mi?” sorusu yerini rakamlara bıraktı. Bankaların güncel taşıt kredisi oranları tek tek netleşirken, 400 bin TL kredi çeken birinin cebinden çıkacak toplam tutar da ortaya çıktı. İşte banka banka geri ödeme tablosu…

2
Rakamlar düştü! İşte 400 bin TL'lik taşıt kredisinin aylık geri ödemesi

Anadolubank 

Kredi Tutarı: 400 bin TL 
Faiz Oranı: Yüzde 4,82 
Vade Sayısı: 48 Ay 
Aylık Taksit: 28 bin 144 TL 
Toplam Ödeme: 1 milyon 15 bin 196 TL

3
Rakamlar düştü! İşte 400 bin TL'lik taşıt kredisinin aylık geri ödemesi

Şekerbank 

Kredi Tutarı: 400 bin TL 
Faiz Oranı: Yüzde 3,5 
Vade Sayısı: 48 Ay 
Aylık Taksit: 22 bin 754 TL 
Toplam Ödeme: 821 bin 150 TL

4
Rakamlar düştü! İşte 400 bin TL'lik taşıt kredisinin aylık geri ödemesi

Ziraat Katılım 

Kredi Tutarı: 400 bin TL 
Kar Payı Oranı: Yüzde 3,49 
Vade Sayısı: 48 Ay 
Aylık Taksit: 22 bin 754 TL 
Toplam Ödeme: 821 bin 150 TL

5
Rakamlar düştü! İşte 400 bin TL'lik taşıt kredisinin aylık geri ödemesi

AlternatifBank 

Kredi Tutarı: 400 bin TL 
Faiz Oranı: Yüzde 3,49 
Vade Sayısı: 48 Ay 
Aylık Taksit: 22 bin 754 TL 
Toplam Ödeme: 821 bin 150 TL

6
Rakamlar düştü! İşte 400 bin TL'lik taşıt kredisinin aylık geri ödemesi

Vakıf Katılım 

Kredi Tutarı: 400 bin TL 
Kar Payı Oranı: Yüzde 3,15 
Vade Sayısı: 48 Ay 
Aylık Taksit: 19 bin 172 TL 
Toplam Ödeme: 920 bin 298 TL

7
Rakamlar düştü! İşte 400 bin TL'lik taşıt kredisinin aylık geri ödemesi

Türkiye Finans 
Kredi Tutarı: 400 bin TL 
Kar Payı Oranı: Yüzde 3,14 
Vade Sayısı: 48 Ay Aylık 
Taksit: 21 bin 395 TL 
Toplam Ödeme: 772 bin 241 TL

8
Rakamlar düştü! İşte 400 bin TL'lik taşıt kredisinin aylık geri ödemesi

Akbank 

Kredi Tutarı: 400 bin TL 
Faiz Oranı: Yüzde 2,9 
Vade Sayısı: 48 Ay 
Aylık Taksit: 18 bin 152 TL 
Toplam Ödeme: 873 bin 618 TL

9
Rakamlar düştü! İşte 400 bin TL'lik taşıt kredisinin aylık geri ödemesi

Albaraka 

Kredi Tutarı: 400 bin TL 

Kar Payı Oranı: Yüzde 3,05 

Vade Sayısı: 48 Ay (3 Ay ertemeli) 

Aylık Taksit: 18 bin 785 TL Toplam Ödeme: 901 bin 719 TL

10
Rakamlar düştü! İşte 400 bin TL'lik taşıt kredisinin aylık geri ödemesi

Dünya Katılım 

Kredi Tutarı: 400 bin TL 

Kar Payı Oranı: Yüzde 3,04 

Vade Sayısı: 48 Ay 

Aylık Taksit: 18 bin 721 TL 

Toplam Ödeme: 898 bin 612 TL

11
Rakamlar düştü! İşte 400 bin TL'lik taşıt kredisinin aylık geri ödemesi

KuveytTürk 

Kredi Tutarı: 400 bin TL 

Kar Payı Oranı: Yüzde 3,11 

Vade Sayısı: 48 Ay Aylık 

Taksit: 19 bin 8 TL 

Toplam Ödeme: 912 bin 388 TL

12
Rakamlar düştü! İşte 400 bin TL'lik taşıt kredisinin aylık geri ödemesi

GarantiBBVA 

Kredi Tutarı: 400 bin TL 

Faiz Oranı: Yüzde 2,85 

Vade Sayısı: 48 Ay 

Aylık Taksit: 17 bin 951 TL 

Toplam Ödeme: 861 bin 656 TL

13
Rakamlar düştü! İşte 400 bin TL'lik taşıt kredisinin aylık geri ödemesi

İşBankası 

Kredi Tutarı: 400 bin TL 

Faiz Oranı: Yüzde 3,2 

Vade Sayısı: 48 Ay 

Aylık Taksit: 19 bin 379 TL 

Toplam Ödeme: 780 bin 530 TL

14
Rakamlar düştü! İşte 400 bin TL'lik taşıt kredisinin aylık geri ödemesi

Halkbank 

Kredi Tutarı: 400 bin TL 

Faiz Oranı: Yüzde 4,8 

Vade Sayısı: 48 Ay 

Aylık Taksit: 28 bin 144 TL 

Toplam Ödeme: 1 milyon 15 bin 196 TL

15
Rakamlar düştü! İşte 400 bin TL'lik taşıt kredisinin aylık geri ödemesi

ING Bank 

Kredi Tutarı: 400 bin TL 

Faiz Oranı: Yüzde 3,04 

Vade Sayısı: 48 Ay Aylık 

Taksit: 18 bin 721 TL 

Toplam Ödeme: 898 bin 612

TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.