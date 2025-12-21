Rakamlar düştü! İşte 400 bin TL'lik taşıt kredisinin aylık geri ödemesi

Kategoriler
Merkez Bankası’nın son faiz indirimi yıl sonunda araç almayı düşünenleri bankalara yöneltti. “Faizler indi mi?” sorusu yerini rakamlara bıraktı. Bankaların güncel taşıt kredisi oranları tek tek netleşirken, 400 bin TL kredi çeken birinin cebinden çıkacak toplam tutar da ortaya çıktı. İşte banka banka geri ödeme tablosu…
Anadolubank
Kredi Tutarı: 400 bin TL
Faiz Oranı: Yüzde 4,82
Vade Sayısı: 48 Ay
Aylık Taksit: 28 bin 144 TL
Toplam Ödeme: 1 milyon 15 bin 196 TL
Şekerbank
Kredi Tutarı: 400 bin TL
Faiz Oranı: Yüzde 3,5
Vade Sayısı: 48 Ay
Aylık Taksit: 22 bin 754 TL
Toplam Ödeme: 821 bin 150 TL
Ziraat Katılım
Kredi Tutarı: 400 bin TL
Kar Payı Oranı: Yüzde 3,49
Vade Sayısı: 48 Ay
Aylık Taksit: 22 bin 754 TL
Toplam Ödeme: 821 bin 150 TL
AlternatifBank
Kredi Tutarı: 400 bin TL
Faiz Oranı: Yüzde 3,49
Vade Sayısı: 48 Ay
Aylık Taksit: 22 bin 754 TL
Toplam Ödeme: 821 bin 150 TL
Vakıf Katılım
Kredi Tutarı: 400 bin TL
Kar Payı Oranı: Yüzde 3,15
Vade Sayısı: 48 Ay
Aylık Taksit: 19 bin 172 TL
Toplam Ödeme: 920 bin 298 TL
Türkiye Finans
Kredi Tutarı: 400 bin TL
Kar Payı Oranı: Yüzde 3,14
Vade Sayısı: 48 Ay Aylık
Taksit: 21 bin 395 TL
Toplam Ödeme: 772 bin 241 TL
Akbank
Kredi Tutarı: 400 bin TL
Faiz Oranı: Yüzde 2,9
Vade Sayısı: 48 Ay
Aylık Taksit: 18 bin 152 TL
Toplam Ödeme: 873 bin 618 TL
Albaraka
Kredi Tutarı: 400 bin TL
Kar Payı Oranı: Yüzde 3,05
Vade Sayısı: 48 Ay (3 Ay ertemeli)
Aylık Taksit: 18 bin 785 TL Toplam Ödeme: 901 bin 719 TL
Dünya Katılım
Kredi Tutarı: 400 bin TL
Kar Payı Oranı: Yüzde 3,04
Vade Sayısı: 48 Ay
Aylık Taksit: 18 bin 721 TL
Toplam Ödeme: 898 bin 612 TL
KuveytTürk
Kredi Tutarı: 400 bin TL
Kar Payı Oranı: Yüzde 3,11
Vade Sayısı: 48 Ay Aylık
Taksit: 19 bin 8 TL
Toplam Ödeme: 912 bin 388 TL
GarantiBBVA
Kredi Tutarı: 400 bin TL
Faiz Oranı: Yüzde 2,85
Vade Sayısı: 48 Ay
Aylık Taksit: 17 bin 951 TL
Toplam Ödeme: 861 bin 656 TL
İşBankası
Kredi Tutarı: 400 bin TL
Faiz Oranı: Yüzde 3,2
Vade Sayısı: 48 Ay
Aylık Taksit: 19 bin 379 TL
Toplam Ödeme: 780 bin 530 TL
Halkbank
Kredi Tutarı: 400 bin TL
Faiz Oranı: Yüzde 4,8
Vade Sayısı: 48 Ay
Aylık Taksit: 28 bin 144 TL
Toplam Ödeme: 1 milyon 15 bin 196 TL
ING Bank
Kredi Tutarı: 400 bin TL
Faiz Oranı: Yüzde 3,04
Vade Sayısı: 48 Ay Aylık
Taksit: 18 bin 721 TL
Toplam Ödeme: 898 bin 612