17°
Otomobil
Avatar
Editor
 Ömer Faruk Dogan

Ferrari Elettrica: Tarihin ilk elektrikli Ferrari'si tanıtıldı! İşte özellikleri

Ferrari elektrikli çağa adım attı. Markanın ilk tamamen elektrikli modeli Elettrica, 1.000 beygir gücü, 530 km menzil ve 350 kW hızlı şarj desteğiyle tanıtıldı.

KAYNAK:
Murat Makas
|
GİRİŞ:
09.10.2025
14:02
|
GÜNCELLEME:
09.10.2025
14:02

Ferrari, uzun süredir merakla beklenen ilk elektrikli aracını resmen tanıttı. Şirket, İtalya'nın kuzeyindeki Maranello'daki merkezinde düzenlediği özel etkinlikte Elettrica adını taşıyacak modelin üretime hazır şasisini sergiledi. Henüz tekerlekleri ve dış kabuğu olmayan yapı, markanın elektrikli çağa geçişte attığı en somut adım olarak karşımıza çıktı.

Elektrifikasyon planlarında daha temkinli bir yaklaşımı tercih eden 2030 yılı itibarıyla ürün gamını yüzde 40 içten yanmalı motor (ICE), yüzde 40 hibrit ve yüzde 20 tamamen elektrikli araçlardan oluşturmayı planlıyor. Yeni hedef, 2022'de açıklanan ve yüzde 40 elektrikli, yüzde 40 hibrit, yüzde 20 içten yanmalı modeller öngören stratejiden farklılık gösteriyor.

Ferrari Elettrica: Tarihin ilk elektrikli Ferrari'si tanıtıldı! İşte özellikleri

HER YIL DÖRT YENİ MODEL PLANLANIYOR

Ferrari ayrıca, 2026 ile 2030 yılları arasında her yıl ortalama dört yeni model piyasaya sürmeyi amaçlıyor.

Ferrari Yönetim Kurulu Başkanı John Elkann, tanıtımda yaptığı konuşmada markanın vizyonunu "Yeni Ferrari Elettrica ile bir kez daha ilerleme irademizi teyit ediyoruz" sözleriyle özetledi.

Elettrica, Ferrari'nin geleneksel benzinli ve hibrit modellerine tamamlayıcı bir konumda yer alacak. Şirket, yüksek voltajlı batarya paketleri, e-akslar ve invertörler gibi tüm stratejik bileşenlerini Maranello'daki yeni "e-building" tesisinde kendi mühendisleriyle geliştiriyor ve üretiyor.

Ferrari Elettrica: Tarihin ilk elektrikli Ferrari'si tanıtıldı! İşte özellikleri

2028'DEN ÖNCE YENİ ELEKTRİKLİ MODEL YOK

Reuters'a konuşan kaynaklara göre, marka ikinci bir elektrikli modeli 2028'den önce piyasaya sürmeyi planlamıyor. Nedeni ise, yüksek performanslı elektrikli lüks araçlara yönelik talebin şu aşamada zayıf seyretmesi.

Ferrari'nin aktif müşteri sayısı 2022'den bu yana yaklaşık yüzde 20 artarak 90 bin kişiye ulaştı. Şirket büyümeyi sürdürmek ve müşteri deneyimini derinleştirmek amacıyla 2027 yılında Tokyo ve Los Angeles'ta yeni "Tailor Made" merkezleri açacak. Alıcılar, araçlarına kişisel dokunuşlar ekleyebilecek.

Ferrari Elettrica: Tarihin ilk elektrikli Ferrari'si tanıtıldı! İşte özellikleri

FERRARİ ELETTRİCA TEKNİK ÖZELLİKLERİ

Dört motorlu ve 1.000 beygir gücünde olan Ferrari Elettrica, 530 kilometrelik menzil sunarken, 800 voltluk elektrik mimarisi sayesinde 350 kW'a kadar hızlı şarj desteği sağlayacak. Ferrari mühendislerine göre araç 20 dakikada yaklaşık 70 kWh enerji alabilecek, bu da bataryanın yaklaşık yüzde 57'sine denk geliyor.

Ferrari Elettrica modelinin fiyatı ise henüz açıklanmadı.

#elektrikli araç
#otomotiv
#ferrari
#Elettrica
#Heyecanlandırıcı Lansman
#Ileri Teknoloji
#Otomobil
