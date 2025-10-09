Audi'den BMW ve Mercedes'e elektrikli A4 ile gözdağı

Audi, üç yıl içinde satışa sunulacak, yeni bir platforma, gelişmiş bir yazılıma ve TT modelinden ilham alan çarpıcı bir görünüme sahip, tamamen elektrikli yeni A4 modeliyle elektrikli BMW 3 Serisi ve Mercedes-Benz C-Serisi'ne meydan okumaya hazırlanıyor.

'Radical Next' tasarım felsefesine göre geliştirilen ilk seri üretim otomobillerden biri olacak A4 E-tron, Audi'nin elektrikli ve yazılım tanımlı araçlar üreten bir markaya dönüşümünde kilit rol oynayacak.

AUDİ CEO'SU YENİ MODELİ DOĞRULADI

Audi CEO'su Gernot Döllner, yeni elektrikli A4'ün geliştirme çalışmalarını Autocar'a doğruladı. Döllner, modelin tanıtımının "şirket tarihindeki en büyük değişimin bir parçası" olacağını ve Audi'nin ürün yelpazesini, tasarım dilini, kurumsal yapısını ve stratejik vizyonunu "tamamen yeniden inşa etmeyi" hedeflediğini ifade etti.

Şirket halihazırda tartışmalı model adlandırma stratejisini tersine çevirmiş, en az kârlı model serilerini sonlandırmayı taahhüt etmiş ve teslimatların keskin biçimde düşmesi ile maliyetlerin artmasına çözüm olarak binlerce çalışanı işten çıkarmış durumda.

Döllner, şirketin geleceği hakkında "her zaman iyimser" olduğunu söyledi. Ancak yeni ABD ithalat tarifeleri ve yavaşlayan küresel elektrikli araç talebinin şirketin performansını olumsuz etkilemesi nedeniyle "2025'in bu kadar zor geçeceğini beklemediğini" ekledi.

"2026 yılı sonuna kadar tamamlanmış bir model yelpazesi ile önümüzdeki yıllara oldukça olumlu bakıyorum" diyen Oettinger, markanın "Radical Next tasarımını Audi model yelpazesine dahil etmek" için çalıştığını belirterek, bundan sonra "daha ilginç ürünlerin" geleceğini vaat etti.