Otomobil üreticilerinden AB'ye enflasyonist sonuç tepkisi

Avrupa Otomobil Üreticileri Birliği (ACEA), Avrupa Birliği'nin (AB) çelik sektörünü korumak için ithalat kotalarını düşürmeyi, kota dışı tarifeleri yükseltmeyi içeren planına enflasyonist etkiler nedeniyle tepki gösterdi.

Brüksel merkezli ACEA, AB Komisyonunun dün paylaştığı çelik sektörünü koruma planına ilişkin açıklama yaptı. Açıklamada, "Otomobil üreticileri, doğrudan çelik alımlarının yaklaşık yüzde 90'ını AB'den sağlamaktadır." ifadesi kullanıldı.

ENFLASYONİST ETKİDEN ENDİŞELİLER

Otomobil üreticilerinin çelik sektörüne yönelik koruma tedbirinin Avrupa piyasasındaki fiyatlara enflasyonist etkisinden çok endişe duyduğu belirtilen açıklamada, mevcut koruma tedbirinin değiştirilmesinin faydalı olmayacağı ifade edildi.

Açıklamada, çelik sektörünü korumak için ithalat kotalarının önemli ölçüde düşürülmesinin, kota dışı tarifenin yüzde 50'ye çıkarılmasının, ithalat yoluyla Avrupa pazarındaki baskıyı hafifletme olasılığını önemli ölçüde azaltacağı kaydedildi.

"Eritip dökme" ilkesine dayalı yeni bir menşe kuralının da çelik ithalatını daha fazla kısıtlayacağı ifade edilen açıklamada, bu durumun Avrupalı ​​ithal çelik ürünleri kullanıcılarına büyük miktarda idari yük oluşturacağı belirtildi. Açıklamada, AB Komisyonunun otomotiv gibi belirli miktarda ve kalitede çelik ithal etmek zorunda kalan sektörlerin özel durumunu ayrıca değerlendirmesi gerektiği ifade edildi.