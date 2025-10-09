TOGG Almanya yolunda! İlk partinin ihracı gerçekleşti, yıl sonu hedefi belli oldu

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Almanya'ya ilk partide 100 adet Togg otomobil ihraç edildiğini, yıl sonuna kadar bu sayının 1000'e yaklaşacağını açıkladı. İlk yurt dışı satışlar Almanya'da Trugo uygulaması üzerinden başladı ve teslimatların Ocak 2026 itibarıyla yapılması planlanıyor.

MODEL VE FİYAT DETAYLARI

Almanya'da satışa sunulan TOGG modelleri, arkadan itişli ve farklı menzil seçenekleriyle sunuluyor.

Standart menzilli Vi versiyonu: 34 bin 295 Euro (yaklaşık 1 milyon 669 bin 21 TL)

Uzun menzilli Vi versiyonu: 40.118 Euro (yaklaşık 1 milyon 952 bin 407 TL)

Uzun menzilli V2 donanımlı versiyon: 41.200 Euro (yaklaşık 2 milyon 5 bin 64 TL)

Yerli otomobilin Almanya'dan sonraki durağı Fransa ve İtalya olacak.