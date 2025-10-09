Menü Kapat
Otomobil
Avatar
Editor
 | Murat Makas

TOGG Almanya yolunda! İlk partinin ihracı gerçekleşti, yıl sonu hedefi belli oldu

Yerli otomobil TOGG'un Almanya'ya ilk parti ihracı gerçekleşti. TOGG'a büyük ilgi gösteren Almanya'ya 100 adet ihraç edildi.

AA
AA
|
GİRİŞ:
09.10.2025
saat ikonu 11:42
|
GÜNCELLEME:
09.10.2025
saat ikonu 11:52

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, 'ya ilk partide 100 adet otomobil ihraç edildiğini, yıl sonuna kadar bu sayının 1000'e yaklaşacağını açıkladı. İlk yurt dışı satışlar Almanya'da Trugo uygulaması üzerinden başladı ve teslimatların Ocak 2026 itibarıyla yapılması planlanıyor.

MODEL VE FİYAT DETAYLARI

Almanya'da satışa sunulan TOGG modelleri, arkadan itişli ve farklı menzil seçenekleriyle sunuluyor.
Standart menzilli Vi versiyonu: 34 bin 295 Euro (yaklaşık 1 milyon 669 bin 21 TL)
Uzun menzilli Vi versiyonu: 40.118 Euro (yaklaşık 1 milyon 952 bin 407 TL)
Uzun menzilli V2 donanımlı versiyon: 41.200 Euro (yaklaşık 2 milyon 5 bin 64 TL)

https://x.com/Togg2022/status/1975960273518506242

Yerli otomobilin Almanya'dan sonraki durağı Fransa ve İtalya olacak.

TOGG Almanya yolunda! İlk partinin ihracı gerçekleşti, yıl sonu hedefi belli oldu
