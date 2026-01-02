Enflasyon ne zaman, saat kaçta açıklanacak? Aralık ayı enflasyon beklentisi belli oldu

Aralık ayına ilişkin enflasyon beklentileri, AA Finans ve Merkez Bankası anketleriyle birlikte kamuoyuna yansıdı. Yılın son enflasyon verisi, maaş artışlarında belirleyici olacak oranların ortaya çıkmasını sağlayacak.

ARALIK AYI ENFLASYON BEKLENTİSİ

AA Finans’ın, Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanacak aralık ayı enflasyon verilerine yönelik gerçekleştirdiği beklenti anketi, 33 ekonomistin katılımıyla tamamlandı. Ankete katılan ekonomistlerin aralık ayı için aylık enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 0,96 olarak hesaplandı. Beklentiler, yüzde 0,55 ile yüzde 1,24 aralığında şekillendi. Bu ortalamaya göre, kasım ayında yüzde 31,07 olan yıllık enflasyonun aralık ayı itibarıyla yüzde 31 seviyesine gerilemesi bekleniyor.

Aynı ankette ekonomistlerin 2026 yılı sonuna ilişkin enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 23,33 olarak kaydedildi. Tüketici Fiyat Endeksi, kasım ayında aylık bazda yüzde 0,87 artış göstermişti. Aralık ayına ilişkin verinin açıklanmasıyla birlikte, yıllık enflasyon oranındaki seyir de netlik kazanacak.

ARALIK ENFLASYONU NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Türkiye İstatistik Kurumu, enflasyon verilerini her ayın 3’ünde kamuoyuyla paylaşıyor. Ayın üçünün hafta sonuna denk gelmesi halinde ise açıklama bir sonraki pazartesi günü yapılıyor. Bu takvim doğrultusunda aralık ayına ilişkin enflasyon oranı, 5 Ocak 2026 Pazartesi günü duyurulacak.

Saat 10.00’da açıklanacak Aralık ayı enflasyon verisi, 2025 yılının son enflasyon rakamı olacak. Bu açıklamayla birlikte, temmuz-aralık dönemini kapsayan ikinci altı aylık enflasyon kümülatifi de kesinleşmiş olacak.

SON 6 AYLIK ENFLASYON FARKI NE KADAR?

Memur ve memur emeklilerinin maaş artışları, 7. Dönem Toplu Sözleşme hükümlerine göre belirleniyor. Toplu sözleşme kapsamında memurlar, ocak ayında yüzde 11 oranında zam alacak. Bunun yanında, 2025 yılının ikinci altı aylık döneminde gerçekleşen enflasyonun, temmuz ayında alınan zam oranını aşan kısmı kadar enflasyon farkı maaşlara yansıtılacak.

Son altı aylık enflasyon farkı, aralık ayı verisinin açıklanmasıyla birlikte netleşecek. Temmuz ayında enflasyon yüzde 2,06, ağustosta yüzde 2,04, eylülde yüzde 3,23, ekimde yüzde 2,55 ve kasımda yüzde 0,87 olarak gerçekleşti. Aralık ayı enflasyon oranının açıklanmasıyla birlikte, temmuz-aralık dönemine ait toplam enflasyon kümülatifi kesin rakamlarla ortaya çıkacak.