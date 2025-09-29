TOGG T10F ve T10X Almanya'da satışa çıktı! İşte fiyatları

Türkiye'nin küresel teknoloji markası TOGG'un T10F ve T10X modelleri bugünden itibaren Almanya'da yerel saatle 10.00 itibarıyla satışa sunulmuş durumda. Her ikisi de toplamda 3 farklı versiyon ile Almanya'daki kullanıcıların beğenisine sunulan otomobiller ortak olarak 34 bin 295 euro başlangıç fiyatına sahip.

TOGG T10F VE T10X ALMANYA FİYATLARI

TOGG Europe internet sitesinden alınan bilgilere göre, TOGG Almanya fiyatları şu şekilde:

1) T10F

Versiyonlar

V1E Arkadan İtiş Standart Menzil — 34.295 euro (Vergiler dahil)

V1 Arkadan İtiş Uzun Menzil — 40.118 euro (Vergiler dahil)

V2 Arkadan İtiş Uzun Menzil — 41.200 euro (Vergiler dahil)

Opsiyonlar

19" Jantlar (V1) — 800 euro

Techno - Konfor Paketi (V1) — 750 euro

Kış Paketi (V2) — 900 euro

Akıllı Asistan Paketi (V2) — 500 euro

Krem Renkli Vegan Deri Koltuklar (V2) — 750 euro

Panoramik Cam Tavan (V1, V2) — 1.000 euro

Meridian Premium Ses Sistemi (V2) — 1.000 euro

Siyah Tavan ve Yan Aynalar (V2) — 600 euro

Başlangıç Paketi (V1, V2) — 990 euro

2) T10X

Versiyonlar

V1E Arkadan İtiş Standart Menzil — 34.295 euro (Vergiler dahil)

V1 Arkadan İtiş Uzun Menzil — 40.118 euro (Vergiler dahil)

V2 Arkadan İtiş Uzun Menzil — 41.200 euro (Vergiler dahil)

Opsiyonlar