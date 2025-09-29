Menü Kapat
19°
Otomobil
Avatar
Editor
 | Ömer Faruk Dogan

TOGG T10F ve T10X Almanya'da satışa çıktı! İşte fiyatları

TOGG'un sedan modeli T10F ile SUV modeli T10X bugün itibarıyla Almanya pazarında satışa sunuldu. Euro NCAP testlerinden 5 yıldız almayı başaran her iki otomobil için Avrupa macerası resmen başladı. İşte merak edilen TOGG Almanya fiyat listesi...

KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
29.09.2025
11:38
|
GÜNCELLEME:
29.09.2025
12:02

Türkiye'nin küresel teknoloji markası 'un T10F ve modelleri bugünden itibaren 'da yerel saatle 10.00 itibarıyla satışa sunulmuş durumda. Her ikisi de toplamda 3 farklı versiyon ile Almanya'daki kullanıcıların beğenisine sunulan otomobiller ortak olarak 34 bin 295 euro başlangıç fiyatına sahip.

TOGG T10F VE T10X ALMANYA FİYATLARI

TOGG Europe internet sitesinden alınan bilgilere göre, TOGG Almanya fiyatları şu şekilde:

1) T10F

Versiyonlar

  • V1E Arkadan İtiş Standart Menzil — 34.295 euro (Vergiler dahil)
  • V1 Arkadan İtiş Uzun Menzil — 40.118 euro (Vergiler dahil)
  • V2 Arkadan İtiş Uzun Menzil — 41.200 euro (Vergiler dahil)

Opsiyonlar

  • 19" Jantlar (V1) — 800 euro
  • Techno - Konfor Paketi (V1) — 750 euro
  • Kış Paketi (V2) — 900 euro
  • Akıllı Asistan Paketi (V2) — 500 euro
  • Krem Renkli Vegan Deri Koltuklar (V2) — 750 euro
  • Panoramik Cam Tavan (V1, V2) — 1.000 euro
  • Meridian Premium Ses Sistemi (V2) — 1.000 euro
  • Siyah Tavan ve Yan Aynalar (V2) — 600 euro
  • Başlangıç Paketi (V1, V2) — 990 euro
TOGG T10F ve T10X Almanya'da satışa çıktı! İşte fiyatları

2) T10X

Versiyonlar

  • V1E Arkadan İtiş Standart Menzil — 34.295 euro (Vergiler dahil)
  • V1 Arkadan İtiş Uzun Menzil — 40.118 euro (Vergiler dahil)
  • V2 Arkadan İtiş Uzun Menzil — 41.200 euro (Vergiler dahil)

Opsiyonlar

  • 19 İnç Jantlar (V1) — 800 euro
  • Techno - Konfor Paketi (V1) — 1.000 euro
  • Kış Paketi (V2) — 750 euro
  • Akıllı Asistan Paketi (V2) — 500 euro
  • Krem Renkli Vegan Deri Koltuklar (V2) — 750 euro
  • 22 kW AC Dahili Şarj Cihazı (V1, V2) — 750 euro
  • Panoramik Cam Tavan (V1, V2) — 1.000 euro
  • Meridian Premium Ses Sistemi (V2) — 1.000 euro
  • Başlangıç Paketi (V1, V2) — 990 euro
TOGG T10F ve T10X Almanya'da satışa çıktı! İşte fiyatları
ETİKETLER
#Almanya
#togg
#t10f
#otomotiv
#t10x
#Elektrikliaraba
#Otomobil
