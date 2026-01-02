SED yardımı 2026 ne kadar olacak? 2026 engelli maaşı, 65 yaş aylığı hesaplama!

Memur ve emekli maaşlarının belirlenmesine sayılı günler kala, sosyal destek ödemelerine yapılacak artışlar da gündemdeki yerini koruyor. Ocak 2026 itibarıyla geçerli olacak yeni tutarlar, memur maaş zammı katsayısına paralel olarak şekillenecek.

SED YARDIMI SON DAKİKA 2026

Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) ödemeleri, memur maaşlarına yapılacak zam oranına bağlı olarak Ocak 2026 itibarıyla yeniden hesaplanacak. Aralık ayı enflasyonunun açıklanmasıyla birlikte memur maaş katsayısı kesinleşecek ve bu katsayı SED ödemelerine de yansıtılacak. Beş aylık enflasyon verilerine göre yüzde 11,21’lik artış oluşurken, memurlar için enflasyon farkı yüzde 5,91 olarak hesaplandı. Toplu sözleşmeden kaynaklanan yüzde 11’lik artışla birlikte toplam zam oranı yüzde 17,57 seviyesine ulaştı.

SED ödemelerinde uygulanacak yeni tutarlar, bu zam oranının Aralık ayı enflasyonuyla güncellenmiş hali üzerinden belirlenecek. Nihai rakamlar, TÜİK verilerinin ardından yayımlanacak resmi genelgeyle kamuoyuna duyurulacak. Böylece çocukları için sosyal ve ekonomik destek alan ailelerin alacağı aylık ödemeler de netlik kazanacak.

SED YARDIMI 2026 NE KADAR OLACAK?

SED yardımı tutarları, memur maaş katsayısındaki artışa göre yeniden düzenlenecek. Aralık ayı enflasyonunun eklenmesiyle belirlenecek memur zammı ile birlikte SED ödemeleri de artacak. Mevcut hesaplamalarda toplam zam oranı yüzde 17,57 olarak öne çıkarken, kesin oran Aralık verileri sonrası belirlenecek.

Bu kapsamda Ocak 2026 itibarıyla SED yardımı alan vatandaşlar, memur zammı oranında artırılmış ödemelerini almaya başlayacak. Kesin tutarlar, memur maaş katsayısının Resmi Gazete’de yayımlanacak genelge ile açıklanmasının ardından duyurulacak ve ödemeler bu çerçevede yapılacak.

ENGELLİ MAAŞI NE KADAR 2026?

Engelli aylıkları da memur maaş katsayısına bağlı olarak artacak sosyal destek kalemleri arasında yer alıyor. Engel oranı yüzde 40 ile 69 arasında olan vatandaşların aylığı, mevcut durumda 4.243 TL seviyesinde bulunuyor. Yeni zam oranlarına göre bu tutarın 5.065 TL ile 5.145 TL aralığına yükselmesi bekleniyor.

Engel oranı yüzde 70 ve üzeri olan vatandaşların aldığı engelli aylığı ise hâlihazırda 6.363 TL olarak ödeniyor. Yapılacak artışla birlikte bu tutarın 7.598 TL ile 7.719 TL arasında değişmesi öngörülüyor. Nihai rakamlar, memur maaş katsayısının kesinleşmesiyle birlikte açıklanacak.

65 YAŞ AYLIĞI NE KADAR 2026?

65 yaş aylığı, Temmuz zammı sonrası yaklaşık 5 bin 390 TL seviyesinde bulunuyor. Memur maaş zammına ilişkin farklı senaryolara göre bu tutarda önemli bir artış bekleniyor. Birinci senaryoda 65 yaş aylığının 6 bin 447 TL’ye yükselmesi hesaplanırken, ikinci senaryoda 6 bin 405 TL, üçüncü senaryoda 6 bin 397 TL ve dördüncü senaryoda 6 bin 348 TL seviyeleri gündeme geliyor.

65 yaş aylığına yapılacak kesin zam oranı da Aralık ayı enflasyonunun açıklanmasının ardından netleşecek. Memur maaş katsayısının belirlenmesiyle birlikte 65 yaş aylığı, evde bakım parası ve diğer sosyal yardımlar yeni tutarlarıyla ödenmeye başlanacak.