Politika
 Selahattin Demirel

Türkiye'deki siyasi partilerin üye sayısı açıklandı! İşte ilk 5

Türkiye'de faaliyet gösteren siyasi partilerin sayısı ve üye sayıları açıklandı. Buna göre AK Parti ilk sırada yer alırken onu, CHP izledi. Bir parti ise üye sayısıyla şaşırttı. İşte ayrıntılar...

Türkiye'deki siyasi partilerin üye sayısı açıklandı! İşte ilk 5
Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının güncellediği kayıtlara göre, 188 siyasi partinin faaliyette olduğu Türkiye'de, AK Parti 11 milyon 543 bin 301 ile en fazla üyeye sahip siyasi parti konumunda bulunuyor.

Başsavcılığın internet sitesinde yayımlanan siyasi parti üye sayılarına göre AK Parti'yi, 1 milyon 922 bin 757 üyeyle CHP izliyor.

TBMM'de grubu bulunan partilerden MHP'nin 498 bin 21, İYİ Parti'nin 391 bin 731, DEM Parti'nin 16 bin 228, Saadet Partisi'nin 314 bin 86 kayıtlı üyesi bulunuyor.

YENİDEN REFAH PARTİSİ ŞAŞIRTTI

Yeniden Refah Partisi'nin üye sayısı 652 bin 933 olarak kayıtlara geçerken, Demokrat Parti'nin 309 bin 27, Demokrasi ve Atılım Partisi'nin (DEVA) 125 bin 962, Büyük Birlik Partisi'nin ise 113 bin 675 üyesi yer alıyor.

Türkiye'deki siyasi partilerin üye sayısı açıklandı! İşte ilk 5

Anayasa Mahkemesinde temelli kapatılması istemli davası devam eden Halkların Demokratik Partisinin (HDP) üye sayısı da 3 bin 668.

Buna göre üye sayılarına göre sıralandığında ilk 5 parti şöyle: AK Parti, CHP, Yeniden Refah Partisi, MHP, İYİ Parti.

Türkiye'deki siyasi partilerin üye sayısı açıklandı! İşte ilk 5

Diğer bazı partilerin üye sayıları şöyle:

Anahtar Parti 105 bin 342, Anavatan Partisi 22 bin 517, Gelecek Partisi 60 bin 494, Türkiye İşçi Partisi 35 bin 547, Türkiye Komünist Partisi 7 bin 9, Vatan Partisi 12 bin 311, Zafer Partisi 71 bin 84, Demokratik Sol Parti 22 bin 763, Hür Dava Partisi 15 bin 949, Bağımsız Türkiye Partisi 14 bin 450.

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığınca, siyasi partilerin üye sayıları her yılın ocak ile temmuz aylarının ilk haftasında internet sitesinde güncellenerek yayımlanıyor.

Türkiye'deki siyasi partilerin üye sayısı açıklandı! İşte ilk 5

ERDOĞAN'DAN TEBRİK

Açıklanan üye sayıları sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal hesabından yaptığı paylaşımla partisini tebrik etti. Erdoğan, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"AK Parti olarak üye sayımızı son dönemde 664 bin 568 artırdık, toplamda 11 milyon 543 bin 301'e ulaştık. AK Parti'nin milletin partisi olduğunun bir tezahürü olan, milletimizle kurduğumuz güçlü bağı yansıtan bu önemli başarıya imza atan teşkilatımızı yürekten tebrik ediyorum. Bizim kapımız ülkesine, milletine faydalı olmak; AK Parti çatısı altında Türkiye Yüzyılı vizyonumuza katkıda bulunmak isteyen herkese açıktır. Türkiye'nin güçlü bir AK Parti'ye ve Cumhur İttifakı'na ihtiyacı vardır. İnşallah partimizi ve ittifakımızı daha da büyütmeye ve güçlendirmeye devam edeceğiz."

