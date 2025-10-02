TOGG T10X ve T10F için faizsiz 700 bin TL kredi kampanyası duyuruldu

Yerli otomobil üreticisi TOGG, ekim ayıyla birlikte T10F ve T10X modelleri için kredi kampanyasını başlattı. Kullanıcılar, 700 bin TL'ye kadar sıfır faizli kredi kullanarak çok daha cazip koşullarda elektrikli otomobil sahibi olabilecek.

Geçtiğimiz ay bireysel müşterilere T10F için 200 bin TL, T10X için ise 400 bin TL'ye kadar faizsiz kredi sağlanıyordu. Yeni kampanyayla birlikte kredi tutarları önemli ölçüde artırıldı. Ekim döneminde TOGG T10X V2 ve TOGG T10F V2 versiyonlarında 12 ay vadeyle 700 bin TL'ye kadar yüzde 0 faizli kredi desteği sunulmaya başlandı.

Bireysel kullanıcılar için yalnızca faizsiz seçenekle sınırlı olmayan paketler de hazırlanmış durumda. 48 aya varan vadelerde, yüzde 2,73'ten başlayan oranlarla 1 milyon 750 bin TL'ye kadar kredi kullanılabiliyor. 700 bin TL'nin aylık ödemesi 58 bin 334 TL iken, 1 milyon 750 bin TL'ninki de 76 bin 440 TL.

TOGG T10F VE T10X FİYAT LİSTELERİ

TOGG'un internet sitesinde yer alan bilgilere göre:

T10F fiyat listesi:

V1 RWD Standart Menzil: 1 milyon 878 bin TL

V1 RWD Uzun Menzil: 2 milyon 188 bin TL

V2 RWD Uzun Menzil: 2 milyon 363 bin TL

T10X fiyat listesi: