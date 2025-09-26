Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
20°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Ekonomi
Avatar
Editor
 | Bengü Sarıkuş

TOGG’dan TÜRKSAT 6A’ya: Türkiye’nin milli teknoloji hamlesi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, "Son 23 yılda Sayın Cumhurbaşkanı'mızın liderliğinde 'yapamazsınız' korosuna kulak tıkayarak ve istemezükçülere inat destansı bir kalkınma hamlesi gerçekleştirdik." dedi.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
26.09.2025
saat ikonu 12:15
|
GÜNCELLEME:
26.09.2025
saat ikonu 12:26

ve Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Karayolları Genel Müdürlüğünün Ortaköy Sosyal Tesisleri'nde düzenlenen "3. Ulaşan ve Erişen Türkiye 2025 Proje Fikir Yarışması Ödül Töreni"nde, bugün 65 üniversiteden 315 gencin, 200 projeyle ortaya koyduğu vizyoner fikirlerin coşkusunu paylaştıklarını söyledi. Bakan Uraloğlu, "Son 23 yılda Sayın Cumhurbaşkanı'mızın liderliğinde 'yapamazsınız' korosuna kulak tıkayarak ve istemezükçülere inat destansı bir kalkınma hamlesi gerçekleştirdik." dedi.

TOGG’dan TÜRKSAT 6A’ya: Türkiye’nin milli teknoloji hamlesi

YERLİ VE MİLLİ PROJELER

Bakan Uraloğlu, hava savunma sanayisinde dünya güç dengelerini değiştiren, çığır açan teknolojilere imza attıklarını, 2007'de Mini İHA, 2010'da ANKA, 2014'te dünyaya nam salmış Bayraktar TB2 ve 2019'da da Akıncı'yı geliştirdiklerini söyledi.

2022'de Bayraktar Kızılelma'yı, ardından yerli savaş uçağı KAAN'ı gökyüzünde görerek birçok başarıya imza attıklarını belirten Uraloğlu, "MİLGEM Projesi ile kendi savaş gemilerimizi bir bir denize indirdik. Dünyanın ilk SİHA Gemisi TCG Anadolu'yu kendi tersanelerimizde ürettik. Milli elektrikli tren setlerimizi hizmete aldık. Yerli ve milli sürücüsüz metro araçlarımızı raylara indirdik. Milli Banliyö Treni'mizi üreterek Gaziray'da hizmete başlattık. Yüzde 80'nin üzerinde yerlilik oranıyla ürettiğimiz ilk yerli ve milli haberleşme uydumuz TÜRKSAT 6A'yı, 'başaramazsınız' diyenlere inat, sarsılmaz azmimiz ve öz güvenimizle kalıcı yörüngesine ulaştırdık ve geçtiğimiz 21 Nisan'da hizmete aldık." dedi.

TOGG’dan TÜRKSAT 6A’ya: Türkiye’nin milli teknoloji hamlesi

Uraloğlu, TÜRKSAT 6A'dan edinilen tecrübelerle Türkiye'nin üreten 11 ülke arasında yerini aldığını ve uydu ihracatçısı konumuna yükseldiğini dile getirerek, TÜRKSAT 7A için kolları sıvadıklarını ve bu uydunun daha yüksek veri kapasitesi, güçlü kapsama alanı ve esnek kaynak yönetimiyle Türkiye'nin dijital gelecek vizyonunun taşıyıcısı olacağını bildirdi.

200 PROJE VE 4,9 MİLYON TL ÖDÜL

Bu törenin yalnızca bir ödül töreni değil, Türkiye'nin geleceğine dair bir vizyonun gençlerle buluştuğu platform olduğunu belirten Uraloğlu, şunları söyledi:

"İlk yılında 19 üniversiteyle başlayan bu yolculuk, bugün 65 üniversiteye, 315 gencimizin 200 projesine uzandı. Kara yolu, denizcilik, demir yolu, havacılık-uzay ve haberleşme sektörlerinde yarışan projeler Bakanlığımızın uzman ekipleri tarafından titizlikle değerlendirildi. 32 farklı üniversiteden 46 proje ve 82 öğrencimiz ödüle layık görüldü. Bu yıl toplam 4 milyon 922 bin 800 liralık ödül veriyoruz. Ödül kazanan her bir gencimizi en içten duygularımla tebrik ediyorum. Bu yarışma, bir rekabetten çok daha fazlasıdır. Bu, gençlerimizin fikirleriyle Türkiye'nin ulaşım ve haberleşme geleceğini şekillendirme hareketidir. Sizlerin projeleri, sadece bir fikir olmaktan öte ülkemizin altyapısına, teknolojisine ve sürdürülebilir kalkınma hedeflerine katkı sağlayacak somut adımlardır."

TOGG’dan TÜRKSAT 6A’ya: Türkiye’nin milli teknoloji hamlesi

GENÇLERLE OMUZ OMUZA

Uraloğlu, Bakanlığın bilim ve teknolojiyle kalkınma yolculuğunun hız kesmeden sürdüğünü vurgulayarak, "Ulaştırma ve Altyapı Akademik Dergimiz, bu vizyonun önemli bir parçası. İlk sayımızda Kalkınma Yolu Projesi'ni, ikinci sayımızda Ulaştırma Sistemlerinde Sürdürülebilirlik temasını ele aldık. Şimdi ise üçüncü sayımızda Deniz yolu ve Kıyı Yapılarında Yeni Yaklaşımlar ve Sürdürülebilirlik temasıyla yola çıktık. Şu anda makale alımları için başvurular devam ediyor ve son teslim tarihi olan 20 Ekim 2025'e kadar da Dergipark üzerinden makalelerinizi bekliyoruz. Sizlerin fikirleri, bu dergiyi daha da zenginleştirecek. Ayrıca, bakanlık olarak gençlerimizle omuz omuza çalışmaya büyük önem veriyoruz." ifadesini kullandı.

TEKNOFEST ve Bölgesel Kariyer Fuarları ile Bakanlığın bizzat organize ettiği U-FEST gibi özgün etkinliklerle gençlere ilham olmayı hedeflediklerini belirten Uraloğlu, U-FEST'in Türkiye'nin en dinamik ulaşım festivali olarak, kara yolundan hava yoluna, demir yolundan deniz yoluna ve iletişime kadar Bakanlığın vizyoner projelerini gençlerle buluşturduğunu söyledi.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Bunu yapana hapis cezası geliyor: 1 Ekim'den itibaren geçerli olacak
Çözüm getirene 60 bin Euro hibe! 25 Kasım son başvuru tarihi
ETİKETLER
#Teknoloji
#ar-ge
#bayraktar
#ulaştırma
#altyapı
#Haberleşme Uydusu
#Yerli Ve Milli Ürünler
#Ekonomi
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.