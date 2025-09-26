Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
20°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Ekonomi
Avatar
Editor
 | Bengü Sarıkuş

Çözüm getirene 60 bin Euro hibe! 25 Kasım son başvuru tarihi

TÜBİTAK Avrupa Birliği finansmanıyla uygulanacak yeni proje hakkında bilgi verdi. KOBİ'lerin uluslararası pazarlarda yenilikçi yaklaşımlar veya çözümler için geliştirdikleri 70 fizibilite projesine Avrupa Birliği tarafından 60 biner Euro hibe verilecek. İşte detaylar...

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Çözüm getirene 60 bin Euro hibe! 25 Kasım son başvuru tarihi
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
26.09.2025
saat ikonu 11:40
|
GÜNCELLEME:
26.09.2025
saat ikonu 11:40

'tan edinilen bilgiye göre, "Yenilikçi KOBİ'ler İçin Avrupa Ortaklığı-Innowwide Programı"nın 4'üncü çağrısı açıldı. Çağrıya, 25 Kasım'a kadar başvuru yapılabilecek. KOBİ'lerin uluslararası pazarlarda yenilikçi yaklaşımlar veya çözümler için geliştirdikleri 70 fizibilite projesine tarafından 60 biner avro hibe verilecek.

Çözüm getirene 60 bin Euro hibe! 25 Kasım son başvuru tarihi

Uluslararası pazarlarda araştırma veya ticari hedeflerin uygulanabilirliğini değerlendirmek amacıyla oluşturulacak fizibilite proje önerilerinin sunulabileceği çağrıda, değerlendirme sonucu en yüksek puanı alan 70 projeye, yüzde 70 destek oranıyla proje başına maksimum 60 bin avro hibe sağlanacak.

Çözüm getirene 60 bin Euro hibe! 25 Kasım son başvuru tarihi

Proje önerileri için hedef bölge/ülke seçilmesi ve orada yerel bir paydaşla ortaklık kurulması gerekiyor. En fazla 6 ay sürecek projelerde, KOBİ'lerin yenilikçi projeler veya çözümler için piyasa fizibilite çalışmaları yürütmesi ve seçilen hedef ülkede yerel uzmanlarla çalışması hedefleniyor.

Çözüm getirene 60 bin Euro hibe! 25 Kasım son başvuru tarihi

Çağrı kapsamında başarılı bulunan proje önerilerinin finansmanı Avrupa Birliği tarafından sağlanacak. Bu finansmandan Afrika, ABD, Asya veya Pasifik'teki bir paydaşla proje ortaklığı kuran KOBİ'ler yararlanabilecek.

Çözüm getirene 60 bin Euro hibe! 25 Kasım son başvuru tarihi

PROJEYE NASIL BAŞVURULACAK?

Başvurular, firmayı yasal olarak temsil etmeye yetkili bir kişi tarafından "SmartSimple" platformu (https://eureka.smartsimple.ie/) üzerinden doldurulacak.

Firma adına yalnızca bir başvuru yapılabilecek. Proje başvurusu göndermeden önce karşı ortağın (piyasa fizibilite projesinde ana alt yüklenici olacak taraf) platform üzerinde bir taahhüdü imzalaması gerekecek.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Bunu yapana hapis cezası geliyor: 1 Ekim'den itibaren geçerli olacak
Kartlarınız belli süre kullanılamayacak: Bu bankada hesabı olanlar dikkat!
ETİKETLER
#avrupa birliği
#tübitak
#Innowwide Programı
#Kobİ'ler
#Fizibilite Projesi
#Yenilikçi Projeler
#Uluslararası Pazar
#Ekonomi
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.