Zamlı memur maaşları 2026 belli oldu mu, ne zaman yatacak? Gözler son enflasyon rakamında!

Aralık ayı enflasyon verileri, 2026 yılının ilk yarısında uygulanacak maaş artışları açısından kritik bir aşama olacak. TÜİK tarafından açıklanacak son veriyle birlikte zam oranlarının hesaplanmasına esas teşkil eden tablo tamamlanacak.

ZAMLI MEMUR MAAŞLARI 2026

Zamlı memur maaşlarının 2026 yılına ilişkin oranları, aralık ayı enflasyon verisinin açıklanmasıyla birlikte netlik kazanacak. Memur ve memur emeklilerinin maaş artışları, 7. Dönem Toplu Sözleşme hükümleri kapsamında ocak ayında uygulanacak yüzde 11’lik toplu sözleşme zammına dayanıyor. Bunun yanında, 2025 yılının temmuz-aralık dönemine ait enflasyonun, temmuz ayında verilen zam oranını aşması halinde aradaki fark maaşlara eklenecek.

Bu çerçevede, pazartesi günü duyurulacak enflasyon rakamlarıyla birlikte “enflasyon farkı” oluşup oluşmadığı ve varsa bu farkın oranı kesinleşmiş olacak. Aynı hesaplama, yalnızca memur maaşları için değil, memur emeklilerinin aylıkları ile birlikte çeşitli sosyal destek kalemleri açısından da belirleyici olacak.

2026 ZAMLI MEMUR MAAŞLARI NE ZAMAN BELLİ OLACAK?

Türkiye İstatistik Kurumu, 2025 yılının son enflasyon verisi olan aralık ayı rakamlarını 5 Ocak Pazartesi günü saat 10.00’da açıklayacak. Bu verinin duyurulmasıyla birlikte, 2025 yılının ikinci altı aylık dönemine ait enflasyon kümülatifi tamamlanmış olacak ve maaş zamlarına ilişkin hesaplamalar yapılabilecek.

Söz konusu açıklamanın ardından memur ve memur emeklileri için uygulanacak zam oranları ile varsa enflasyon farkı resmiyet kazanacak. Böylece 2026 yılının ilk yarısında geçerli olacak maaş artışlarına ilişkin belirsizlik ortadan kalkacak.

Memur maaş zammını da etkileyecek olan son 5 aylık enflasyon oranları şöyledir:

Temmuz: 2,06

Ağustos: 2,04

Eylül: 3,23

Ekim: 2,55

Kasım: 0,87

Aralık: 5 Ocak 2026 Pazartesi açıklanacak.

ZAMLI MEMUR MAAŞLARI NE ZAMAN YATACAK?

Zamlı maaşların ve varsa enflasyon farklarının, ocak ayının ortasından itibaren hak sahiplerinin hesaplarına yatırılması bekleniyor. Memurlar ve emekliler, maaş ödeme takvimleri doğrultusunda zamlı maaşları bu tarihten sonra almaya başlayacak.

Aynı süreçte, en düşük emekli maaşı uygulaması ile birlikte sosyal yardım ödemeleri, 65 yaş aylığı, engelli maaşları ve evde bakım desteklerinde de yeni tutarlar geçerli olacak. Bu ödemeler de zamlı şekilde hesaplara yansıtılacak.