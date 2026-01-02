Kadıköy'deki lüks galeriye polis operasyon yaptı, araçlar tek tek çıkarıldı! Vurgun yapıp kaçmıştı

İstanbul'un Kadıköy ilçesindeki Bağdat Caddesi’nde lüks segment araçların satışı ile ünlü olan S CLASS isimli galeri dolandırıcılık iddiasıyla çalkalanıyor. Birden sırra kadem basarak işletmeyi kapan sahibi olan şahıstan yatırımcılardan ve müşterilerden topladığı paraları da yanında götürdüğü iddiasıyla şikayetçi olunmuştu.



POLİS OPERASYON DÜZENLEDİ

İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Bağdat Caddesi Feneryolu mevkiinde bulunan S CLASS isimli lüks otomobil galerisine operasyon gerçekleştirdi. Operasyon kapsamında galeri içerisinde bulunan otomobiller üzerinde inceleme yapıldı.

SAHİPLERİ BULUNANLAR TESLİM EDİLDİ, BULUNAMAYANLAR YEDİEMİNE GÖNDERİLDİ

Yapılan çalışmalar sonucunda sahibi tespit edilen araçlar sahiplerine teslim edilirken, sahibi belirlenemeyen araçların ise yediemin otoparkına çekildiği öğrenildi.

PARALARI TOPLAYIP KAÇTI



Söz konusu galerinin sahibinin müşterilerden ve yatırımcılardan topladığı iddia edilen yaklaşık 11 milyar TL ile yurt dışına kaçtığı öne sürülmüş, galeri ise bir süredir kapalı bulunmuştu. Mağdur olduklarını iddia eden çok sayıda kişinin savcılığa suç duyurusunda bulunduğu belirtilmişti.

Olayla ilgili başlatılan soruşturmanın çok yönlü olarak sürdüğü öğrenildi.