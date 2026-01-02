Gaziantep'te besici yem karma makinesi içine düşerek can verdi

Yavuzeli ilçesine bağlı kırsal Beğendik Mahallesi’nde acı bir olay yaşandı. Beslediği hayvanları için yem hazırlayan 5 çocuk babası Osman Solmaz (55), dengesini kaybederek çalışır durumdaki yem karma makinesine düştü.

MAKİNEYİ DURDURUP 112'Yİ ARADILAR

Durumu fark ederek yardıma koşan yakınları, makineyi durdurduktan sonra 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Olay yerine gelen sağlık ekipleri makineye düşen Osman Solmaz’ın hayatını kaybettiğini belirledi. Cenaze, itfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucu güçlükle makineden çıkarılarak Gaziantep Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.