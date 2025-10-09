Cam kapıyı fark etmedi, kapıya böyle çarptı!

Hatay'ın İskenderun ilçesi Yenişehir Mahallesi'nde bulunan bir işletmede çalışan Nisa Ateş, masaya servis açmak için dışarı çıkıp hızlıca tekrar iş yerinin içerisine yöneldi. Bir an dikkatsizlikle kapalı olan cam kapıya çarpan Ateş, çarpmanın etkisiyle yere savruldu.

Çarpmanın ardından kısa süre şaşkınlık yaşayan Ateş'in herhangi bir sağlık sorunu olmadığı öğrenildi. Cam kapının da zarar görmediği anlar iş yeri çalışanlarını ve Ateş'i gülümsetti.



Nisa Ateş, "Yaklaşık 30 saniyeliğine dışarı çıkmıştım, dalgındım ve aklımda bir şey vardı. Kapının açık olduğunu sanarak yürüdüm ve cama çarptım. Bir anda bayıldım sandım, sonra güldüm ama canım çok yandı. Müdürümüz de çok güldü, biz de hep beraber kahkaha attık. Zaten burada daha önce de birkaç kişi çarpmıştı, ben yere düşen ilk kişi oldum" dedi.

"YERDE GÜLÜYORDU"

İşletme Müdürü Ali Yunus Karadağ, cam kapıda sık sık benzer kazalar yaşandığını belirterek, "Biz otururken bir anda çarpma sesi duyduk. Çalışanımız servisi açmak için dışarı çıkmış, geri dönerken kapının açık olduğunu sanmış. Çarpınca düştü, biz bir şey oldu sandık ama yerde gülüyordu. İlginç olan, bu camın projesini çizen kişi bile daha önce kafasını buraya çarpmıştı. Sanırım bu kapının uğuru bu" ifadelerini kullandı.