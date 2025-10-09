Menü Kapat
Editor
 | Nalan Güler Güven

İzmir'de ekmeğe zam geldi! İşte yeni fiyatlar

İzmir Büyükşehir Belediyesi kararıyla halk ekmeğine zam geldi. Zorunlu yapılan yeni fiyatlandırmada 8 liraya satılan 210 gram halk ekmeği 10 lira oldu.

KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
09.10.2025
10:07
|
GÜNCELLEME:
09.10.2025
10:07

Büyükşehir Belediyesinin bünyesindeki Grand Plaza Gıda Turizm AŞ’ye bağlı olarak hizmet veren Çiğli’deki Fabrikası’nda ekmek üretimi devam ediyor. Kamu yararı çerçevesinde temel ihtiyaç ürünü olan ekmeği vatandaşa uygun fiyata ulaştırmaya çalışan Büyükşehir Belediyesi, ağustosta yürürlüğe giren zamma rağmen tarifesinde değişiklik kararı almamıştı.

İzmir'de ekmeğe zam geldi! İşte yeni fiyatlar

YENİ FİYATLANDIRMA KARARI ALINDI

Kentte 12.5 liradan 15 liraya yükselirken Halk Ekmek, 8 TL olan fiyatını sabit tutmuştu. Ancak artan maliyetler ile uzun süredir mücadele eden , Halk Ekmek Fabrikası’ndaki hizmetin kesintiye uğramaması için zorunlu olarak yeni fiyatlandırma kararı aldı.

İzmir'de ekmeğe zam geldi! İşte yeni fiyatlar

İŞTE EKMEK ÇEŞİTLERİNDE YENİ FİYATLAR

Yeni dönemde Halk Ekmek Fabrikası’nda üretilen 210 gramlık normal ve kepekli ekmekler 10 lira, 450 gramlık tam buğday unlu ve çavdarlı ekmekler 35 lira, 450 gramlık glütensiz (fenilketonüri) tost ve hamburger ekmekleri 40 lira, 500 gramlık galeta unu 40 lira, 1 kilogramlık karakılçık ekmeği 75 lira bedelle satışa sunulacak.

