İzmir'de ekmeğe zam geldi! İşte yeni fiyatlar

İzmir Büyükşehir Belediyesinin bünyesindeki Grand Plaza Gıda Turizm AŞ’ye bağlı olarak hizmet veren Çiğli’deki Halk Ekmek Fabrikası’nda ekmek üretimi devam ediyor. Kamu yararı çerçevesinde temel ihtiyaç ürünü olan ekmeği vatandaşa uygun fiyata ulaştırmaya çalışan Büyükşehir Belediyesi, ağustosta yürürlüğe giren zamma rağmen tarifesinde değişiklik kararı almamıştı.

YENİ FİYATLANDIRMA KARARI ALINDI

Kentte ekmek fiyatı 12.5 liradan 15 liraya yükselirken Halk Ekmek, 8 TL olan fiyatını sabit tutmuştu. Ancak artan maliyetler ile uzun süredir mücadele eden İzmir Büyükşehir Belediyesi, Halk Ekmek Fabrikası’ndaki hizmetin kesintiye uğramaması için zorunlu olarak yeni fiyatlandırma kararı aldı.

İŞTE EKMEK ÇEŞİTLERİNDE YENİ FİYATLAR

Yeni dönemde Halk Ekmek Fabrikası’nda üretilen 210 gramlık normal ve kepekli ekmekler 10 lira, 450 gramlık tam buğday unlu ve çavdarlı ekmekler 35 lira, 450 gramlık glütensiz (fenilketonüri) tost ve hamburger ekmekleri 40 lira, 500 gramlık galeta unu 40 lira, 1 kilogramlık karakılçık ekmeği 75 lira bedelle satışa sunulacak.