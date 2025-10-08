Ekmeğe zam geldi! İşte yeni fiyat

Manisa'nın Selendi ilçesinde faaliyet gösteren fırıncılar, artan un fiyatları ve diğer girdi maliyetlerini gerekçe göstererek fiyatlara yüzde 25 zam yaptı.

200 GRAM EKMEK 15 TL

Yapılan yeni zamla birlikte daha önce 200 gram olarak 12,5 liradan satılan ekmeğin fiyatı 15 TL'ye yükseldi.

"ZAM ZORUNLU HALE GELMİŞTİ"

Fırınlarda 40 liradan satılan somun ekmek de 50 liradan satışa sunulmaya başlandı. Fırıncılar, son dönemde girdi maliyetlerinin ciddi şekilde yükseldiğini belirterek, yapılan zammın zorunlu hale geldiğini ifade etti.