Gündem
Avatar
Editor
 | Merve Yaz

Güllü'nün ölümüyle ilgili yeni gelişme! Avukattan ilk açıklama: 'Bir detay daha var'

Yalova'da 6. kattaki evinin balkonundan düşerek hayatını kaybeden arabesk müziğin sevilen isimlerinden Güllü'nün feci ölümü günlerdir gündemdeki etkisini sürdürüyor. Bilirkişi heyeti, olayın yaşandığı evde keşif ve inceleme gerçekleştirdi. Ailenin avukatı, otopsi işlemleriyle ilgili bilinmeyen ve önemli bir detayı açıkladı. İşte detaylar...

KAYNAK:
İhlas Haber Ajansı
|
GİRİŞ:
09.10.2025
09:51
|
GÜNCELLEME:
09.10.2025
09:51

Türkiye'nin gündemine düşen şarkıcı Güllü ile ilgili her geçen gün yeni bir gelişme yaşanıyor.

Kızı ve arkadaşıyla eğlendiği sırada pencereden düşerek hayatını kaybeden 'Güllü' adıyla tanınan ünlü sanatçı Gül Tut’un ölümüyle ilgili Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından sürüyor.

Güllü'nün ölümüyle ilgili yeni gelişme! Avukattan ilk açıklama: 'Bir detay daha var'

BİLİRKİŞİ HEYETİ İNCELEDİ

Soruşturma çerçevesinde Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı'nın kurduğu ve içinde adli tıp uzmanı, yüksek fizik mühendisi ve olay yeri inceleme uzmanının da yer aldığı heyet incelemesini gerçekleştirdi.

İncelemeye Yalova Cumhuriyet Başsavcısı Duygu Bayar Öksüz de bizzat katıldı. İnceleme sırasında Güllü'nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter ve oğlu Tuğberk Yağız Gülter de hazır bulundu.

Güllü'nün ölümüyle ilgili yeni gelişme! Avukattan ilk açıklama: 'Bir detay daha var'

RAPORDA ÖNEMLİ DETAYLAR

Yaklaşık 3 saat süren bilirkişi incelemesi sonrasında açıklamada bulunan aile avukatı Rahmi Çelik, "Savcılık makamınca olay yerinde keşif ve bilirkişi incelemesi yapılmış olup, titizlikle bu süreç yürütülmektedir. Dosyaya ilişkin olarak ses çözüm, görüntü kayıtlarının gelmesi ve bilirkişi incelemesi sonucunda bu maddi olayın ortaya çıkacağına inanıyoruz.

Güllü'nün ölümüyle ilgili yeni gelişme! Avukattan ilk açıklama: 'Bir detay daha var'

Dosyada bir tane gelişme olmuştur. Biyoloji İhtisas Dairesi'nin göndermiş olduğu bir rapor vardır. Bu rapor neticesinde, aynen şunu söylemektedir, Güllü hanımın esnasında alınan örneklerinde DNA profili çıkmamıştır. Bunlar değerlendirilmiş olduğu zaman, dosyaya gerekli raporlar geldiği zaman kısa sürede maddi gerçeğin ortaya çıkacağına inanıyoruz" dedi.

Güllü'nün ölümüyle ilgili yeni gelişme! Avukattan ilk açıklama: 'Bir detay daha var'


Tuğberk Yağız Gülter ise, "Gerekli birimler ve ekipler tarafından incelemeler yapıldı. Gerekli açıklamalar onlar tarafından yapılacaktır" ifadesini kullandı.

