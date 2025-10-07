Menü Kapat
14°
Magazin
Avatar
Editor
 | Dilek Ulusan

Demet Akalın, Güllü'ye 'Kızcağız' dedi, Lara'dan tepki gecikmedi

Evinin balkonundan düşerek hayatını kaybeden Güllü hakkında konuşan Demet Akalın "Kızcağız" sözüyle tepki topladı. Demet Akalın'a sözlerinden dolayı bir tepki de şarkıcı Lara'dan geldi.

Yalova'daki evinin balkonundan düşerek hayatını kaybeden Güllü'nün ölümü sonrası ’ın “Kızcağız” ifadeli paylaşımı sosyal medyada tepkilere neden olmuştu. Akalın'ın bu sözlerine bir tepki de Lara'dan geldi.

DEMET AKALIN'IN GÜLLÜ HAKKINDAKİ SÖZLERİ TEPKİ TOPLADI

Şarkıcı Demet Akalın, hayatını kaybeden arabesk müziğin sevilen ismi Güllü hakkında yaptığı açıklamayla sosyal medyanın gündemine oturmuştu. Akalın, “Hiçbir samimiyetim yoktu kızcağızla ama inanamadım, kader yani. Şimdi efsane olacak. Belki de istediği tek şey efsane olmaktı” sözleriyle tepkilere neden olmuştu.

LARA'DAN DEMET AKALIN'A CEVAP GECİKMEDİ

Şarkıcı Lara, Demet Akalın'a tepki gösterdi ve 'Bergen'in veliahtı gitti diyebilirim. Hatta geçenlerde Demet Akalın bir açıklama yapmış. Bari orada kalbini biraz temiz tutsaydın. Bir insan ölümden nasıl prim yapabilir. Bu kadar efsane olabilecek bir kadın, bir hanımefendi, bir kraliçe hakkında kızcağız denmesini şiddetli kınıyorum." dedi.

Güllü'nün cenazesine sağlık sorunları nedeniyle katılamadığını belirten şarkıcı Lara, "Ben de cenazeye katılamadım çünkü benim doktorum izin vermedi. Cenazelere katıldığım zaman kriz geçirecek kadar ağlıyorum. Yani dayanamıyorum sonra hastalığım tetiklenmeye başlıyor. Şeye çok üzüldüm, Güllü ablanın yatak odası öyle olmamalıydı. Bir kraliçe gibi yatak odası olmalıydı. Sevgili Güllü ablanın evi ve ölümü böyle olmamalıydı'' ifadelerini kullandı.

GÜLLÜ'NÜN OTOPSİ RAPORU ÇIKTI

Yalova'nın Çınarcık ilçesinde yaşadığı evin terasından düşerek hayatını kaybeden ünlü sanatçı Güllü'nün raporu tamamlandı. Rapora göre, Güllü'nün kanında yüksek dozda alkol olduğu ve olayın yüksek ihtimalle kaza olduğu belirtildi.

