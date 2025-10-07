Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
14°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Magazin
Avatar
Editor
 | Dilek Ulusan

Kurtlar Vadisi'nin unutulmaz ismi Ali Sürmeli 41 yıldır aynı yerde yaşıyor! Görenler gözlerine inanamadı

Kurtlar Vadisi dizisinde oynadığı karakterle unutulmaz isimler arasına giren Ali Sürmeli'nin 41 yıldır gözlerden uzak sürdüğü hayat merak konusu oldu. Doğa iç içe bir yaşam süren Ali Sürmeli, "Mütevazı diyorlar ama ben lüks yaşıyorum" dedi.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Kurtlar Vadisi'nin unutulmaz ismi Ali Sürmeli 41 yıldır aynı yerde yaşıyor! Görenler gözlerine inanamadı
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
07.10.2025
saat ikonu 10:09
|
GÜNCELLEME:
07.10.2025
saat ikonu 10:09

, Deli Yürek, Aşka Sürgün, Çarpışma ve gibi yapımlarda rol alan , 41 yıldır Kuzey Ege'nin Assos bölgesinde yaşıyor. Doğayla iç içe bir yaşam süren Ali Sürmeli'nin evine beğeni yağdı.

ALİ SÜRMELİ'NİN 41 YILDIR YAŞADIĞI YERİ GÖRENLER GÖZLERİNE İNANAMADI

Kurtlar Vadisi'nin Zaza Dayı'sı Ali Sürmeli, yıllardır Assos'ta doğa ile iç içe bir yaşam sürüyor. 41 yıldır aynı yerde yaşayan usta , 'mütevazı' olarak görülen hayatının aslında kendi tanımıyla "gerçek lüks" olduğunu da belirtti.

Kurtlar Vadisi'nin unutulmaz ismi Ali Sürmeli 41 yıldır aynı yerde yaşıyor! Görenler gözlerine inanamadı

Bir dönemin en çok izlenen dizilerinde yer alan, 'Deli Yürek', 'Kurtlar Vadisi: Pusu', 'Çukur' ve 'Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz' gibi yapımlarla hafızalara kazınan Ali Sürmeli, şehir hayatını bırakıp Kuzey Ege'nin en sakin bölgelerinden Assos Kadırga Koyu'nda yaşıyor.

Kurtlar Vadisi'nin unutulmaz ismi Ali Sürmeli 41 yıldır aynı yerde yaşıyor! Görenler gözlerine inanamadı

Yaklaşık 41 yıldır aynı yerde yaşayan oyuncu, burada kurduğu düzenle ruhsal bir denge yakaladığını belirtiyor. Sürmeli, "Mütevazı diyor herkes ama ben lüks yaşıyorum. Çünkü sabah kalktığımda oksijen var, kuş sesi var. Gerçek zenginlik parayla değil, nefesle ölçülür," diyor.

Kurtlar Vadisi'nin unutulmaz ismi Ali Sürmeli 41 yıldır aynı yerde yaşıyor! Görenler gözlerine inanamadı

Sürmeli, Assos'ta 13 dönümlük bir arazi içinde kendi elleriyle düzenlediği ahşap, tek katlı bir evde yaşıyor. Bölgeye ilk geldiğinde yalnızca birkaç hayvanın yaşadığını söyleyen sanatçı, "Biz geldiğimizde sadece eşekler vardı. Ama bir uykusu var burada, Bingöl yaylasında yatmak gibi" diyerek bölgenin dinginliğini anlatıyor. Arsanın hikâyesini ise samimi bir dille şöyle anlatıyor, "O zamanın parasıyla 100 bine 6 dönümü almışım. Yan tarafı da yalvar yakar istedik, 7 dönüme 200 istedi. 13 dönümü toplamda 13 sene önce 300'e aldım, bin dolarmış o zaman. Akademi kuracağız dedik ama gaz veren herkes kenara çekildi. Planladım, 12 tane koyacağız dedim, keçi sürüsü dağıldı, böyle kaldı." dedi.

Kurtlar Vadisi'nin unutulmaz ismi Ali Sürmeli 41 yıldır aynı yerde yaşıyor! Görenler gözlerine inanamadı

Sıkça Sorulan Sorular

ALİ SÜRMELİ KİMDİR?
7 Nisan 1959 doğumlu Ali Sürmeli, İlk başrolü 1995 yılında oynadığı ve yönetmenliğini Tülay Eratalay'ın yaptığı Düş, Gerçek, Bir de Sinema adlı filmdir. Deli Yürek dizisiyle ise televizyonda tanındı.
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Edis'i eleştiren Sinan Akçıl'a yorum yapan Seren Serengil açtı ağzını yumdu gözünü
ETİKETLER
#oyuncu
#kurtlar vadisi
#çukur
#ali sürmeli
#Assos
#Doğayla İçişe Yaşam
#Magazin
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.