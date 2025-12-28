SİLİVRİ İCRA VE İFLAS MÜDÜRLÜĞÜ

Örnek No:55*

T.C. SİLİVRİ İCRA DAİRESİ

2025/332 TLMT.

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/332 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri :İstanbul İl, Silivri İlçe, YENİ MAHALLE Mahalle/Köy, KUYULAR MEVKİİ Mevkii, 6218 Ada, 5 Parsel, 12/100 arsa paylı -/2.NORMAL/-/6 Nolu Bağımsız Bölüm sayılı taşınmazın tamamı satılacaktır.

- TAPU KAYDI

Dosyasında bulunan 14.04.2025 tarihli tapu kayıt örneğine göre SSilivri İlçesi, Yenimahalle Mahallesi, Kuyular Mevkii, 6218 ada, 5 parsel sayılı 300,07m2 alana sahip kat mülkiyeti tesisli Betonarme Beş Katlı Apartman Binası ve Arsası vasıflı taşınmazda 12/100 arsa paylı 2.Kat (6) bağımsız bölüm numaralı "Mesken"in tamamının A*** S*** adına kayıtlı olduğu, kaydında dosya haczi ile takyidat bulunduğu bildirilmiştir.

- HUDUDU ve SAHASI

Söz konusu taşınmazın dosyası içerisinde bulunan tapu kaydı ve çapı arazide belirgin sabit noktalardan istifade ile arz üzerine aplike edildiğinde anılan taşınmazın alanı, boyutları, bulunduğu semt ve mevki itibariyle yerine aynen uygun olduğu tespit edilmiştir.

- TAŞINMAZIN HALİHAZIR DURUMU

Satışa konu taşınmaz Silivri İlçesi, Yenimahalle Yıldırım Sokakta, tapunun 6218 ada, 5 parsel sayılı numarasında kayıtlı ve Yıldırım Sokaktan 10 dış kapı numarası alan 300,07m2 alana sahip kat mülkiyeti tesisli kargir apartmanda 12/100 arsa paylı 2.Kat (6) bağımsız bölüm numaralı "Mesken"in tamamı niteliğindedir. Bodrum kat+ zemin kat+ 3 normal kat+ çatı kattan müteşekkil, B.A.K. tarzda, ayrık nizamda, 2.Sınıf malzeme ve işçilik kalitesi ile inşa edilmiş olan, elektrik, sıhhi tesisatları mevcut, katlarında ikişer daireli, dış cephesi sıvalı, boyalı, asansörlü ana binanın 2.katında yer alan (6) kapı numarası alan daire mahallinde yapılan tespite göre 75,00m2 alana sahip hol, antre, salon, mutfak, iki oda, banyo-WC, balkon mahallerinden ibarettir. Dairede ıslak hacimler seramik, salon ve oda zeminleri parke döşemeli, mutfakta sabit tezgah üstü ahşap dolaplı, ahşap iç kapılı, banyo-WC duvarları seramik kaplı, banyoda sıhhi tesisat armatürleri ile tamamlayıcı aksesuarları mevcuttur. Rapor tarihi itibari ile inşaat ruhsat tarihi, sokak rayiç değeri, inşaat kalitesi, kullanım alanı, v.b. gibi etmenler dikkate alınarak değerleme konusu taşınmazın KDV oranının %1 olabileceği hesaplanmıştır.

Adresi : İstanbul İli Silivri İlçesi Yeni Mahalle Mahallesi 6218 Ada 5 Parsel 2. Kat 6 Numaralı Bağımsız BölümSilivri / İSTANBUL

Yüzölçümü : 300,07 m2

Arsa Payı : 12/100

İmar Durumu: Var Silivri Belediye Başkanlığı Plan ve Proje Müdürlüğünce tanzim ve tasdik edilmiş olan 2127900 sayılı imar durum belgesine göre Silivri İlçesi, Yeni Mahalle, 6218 ada, 5 parsel, 14.06.2013 onay tarihli, Yeni Mahalle Uygulama İmar Planında, Meskun Konut Alanları,Yüksek Yoğunluklu Konut Alanında kalmaktadır. Yüksek Yoğunluklu Konut Alanları Yapılaşma Şartları: '? Plan Paftalarında Ayrık-İkiz(Aİ) 4 kat verilen yapı adalarında TAKS:0.40 ve KAKS:1.60 olup, Ön bahçe mesafesi,3m., yan bahçe mesafesi, 3 m., arka bahçe mesafesi, 3m.dir.denilmiştir.

Kıymeti : 2.850.000,00 TL

KDV Oranı : %1

Kaydındaki Şerhler: İpotek ve haciz şerhleri bulunmaktadır.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 05/03/2026 - 13:57

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 12/03/2026 - 13:57 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 02/04/2026 - 13:57

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 09/04/2026 - 13:57

18/12/2025 (İİK m.114 ve m.126)(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.