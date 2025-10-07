Menü Kapat
 Dilek Ulusan

Edis'i eleştiren Sinan Akçıl'a yorum yapan Seren Serengil açtı ağzını yumdu gözünü

Sinan Akçıl, geçtiğimiz günlerde konserinde transparan gömlek giyen Edis'i yerden yere vurmuş ve paylaşımıyla çok konuşulmuştu. İki ünlü ismin tartışmasına Seren Serengil de dahil oldu.

Edis'i eleştiren Sinan Akçıl'a yorum yapan Seren Serengil açtı ağzını yumdu gözünü
07.10.2025
07.10.2025
Malatya Kültür Yolu Festivali'nde sahne alan , konserinde meslektaşı 'e gönderme yaptı. Edis'in geçtiğimiz günlerde giydiği ve çok konuşulan transparan gömleğini eleştiren Sinan Akçıl'a cevap 'den geldi.

SİNAN AKÇIL, EDİS'İN TRANSPARAN GÖMLEĞİNE ELEŞTİRİ YAĞDIRDI

Sinan Akçıl, geçtiğimiz günlerde çok konuşulan Edis'in transparan gömleği hakkında; "Vallahi kimse kusura bakmasın, ben sizin çıplak bedeninizi her dakika görmek zorunda değilim. Çoluk çocuk izliyor. Erkek erkek gibi, kadın kadın gibi giyinmeli. Net düşüncem budur. Nokta.” açıklamasında bulunmuştu.

Edis'i eleştiren Sinan Akçıl'a yorum yapan Seren Serengil açtı ağzını yumdu gözünü

Sinan Akçıl'ın sözleri sosyal medyayı sallarken, Edis sessizliğini korumayı sürdürüyor. Olayla ilgili Seren Serengil'in bir sayfanın altına yaptığı yorum ise dikkatlerden kaçmadı.

Edis'i eleştiren Sinan Akçıl'a yorum yapan Seren Serengil açtı ağzını yumdu gözünü

SEREN SERENGİL, SİNAN AKÇIL'I YERDEN YERE VURDU

Seren Serengil konuyla ilgili, 'Sanatçıların Temu temsilcisi' diyerek seslendi ve 'Seni bütünüyle görmesek harika olacak! Bir halt da olamadın, olana dil uzatma kompleksinden bir arın artık' yorumunda bulundu.

Edis'i eleştiren Sinan Akçıl'a yorum yapan Seren Serengil açtı ağzını yumdu gözünü
