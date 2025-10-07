Edis'i eleştiren Sinan Akçıl'a yorum yapan Seren Serengil açtı ağzını yumdu gözünü

Malatya Kültür Yolu Festivali'nde sahne alan Sinan Akçıl, konserinde meslektaşı Edis'e gönderme yaptı. Edis'in geçtiğimiz günlerde giydiği ve çok konuşulan transparan gömleğini eleştiren Sinan Akçıl'a cevap Seren Serengil'den geldi.

SİNAN AKÇIL, EDİS'İN TRANSPARAN GÖMLEĞİNE ELEŞTİRİ YAĞDIRDI

Sinan Akçıl, geçtiğimiz günlerde çok konuşulan Edis'in transparan gömleği hakkında; "Vallahi kimse kusura bakmasın, ben sizin çıplak bedeninizi her dakika görmek zorunda değilim. Çoluk çocuk izliyor. Erkek erkek gibi, kadın kadın gibi giyinmeli. Net düşüncem budur. Nokta.” açıklamasında bulunmuştu.

Sinan Akçıl'ın sözleri sosyal medyayı sallarken, Edis sessizliğini korumayı sürdürüyor. Olayla ilgili Seren Serengil'in bir sayfanın altına yaptığı yorum ise dikkatlerden kaçmadı.

SEREN SERENGİL, SİNAN AKÇIL'I YERDEN YERE VURDU

Seren Serengil konuyla ilgili, 'Sanatçıların Temu temsilcisi' diyerek seslendi ve 'Seni bütünüyle görmesek harika olacak! Bir halt da olamadın, olana dil uzatma kompleksinden bir arın artık' yorumunda bulundu.