Manifest grubu üyelerine 1 yıla kadar hapis talebi

Manifest grubunun bir konseri sırasındaki görüntülerine yönelik yürütülen soruşturma tamamlandı. Bir konserindeki görüntülerine yönelik 'hayasızca hareketler' ve 'teşhircilik' suçlarından yürütülen soruşturma kapsamında sıcak gelişme yaşandı. Hazırlanan iddianamede grup üyelerinin 'teşhir suretiyle hayasızca hareketlerde bulunma' suçundan 6 aydan 1 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi.

MANİFEST GRUBUNA KONSER SONRASI SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Manifest Grubu hakkında toplumun sahip bulunduğu ortak edep, ar ve haya duygularının ihlâli ve incitilmesi, edep ve ahlâk temizliğine, toplum kültürünün önemli bir kısmını oluşturan edep, iffet, ar ve haya duyguları, edep törelerine saldırı niteliği taşıyan, çocukları ve gençlerin bu duygularına zarar verip olumsuz etkileyici nitelikte olan eylem ve hareketlerde bulunduklarının tespit edilmesi üzerine 'Hayasızca hareketler' ve 'Teşhircilik' suçlarından re'sen soruşturma başlatılmıştı.