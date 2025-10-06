Menü Kapat
TGRT Haber
Hava Durumu
Magazin
Avatar
Editor
 | Dilek Ulusan

Manifest grubu üyelerine 1 yıla kadar hapis talebi

Manifest isimli müzik grubunun bir konseri sırasındaki görüntülerine yönelik yürütülen soruşturma tamamlandı. Hazırlanan iddianamede grup üyelerinin 'teşhir suretiyle hayasızca hareketlerde bulunma' suçundan 6 aydan 1 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi.

Manifest grubu üyelerine 1 yıla kadar hapis talebi
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
06.10.2025
saat ikonu 16:22
|
GÜNCELLEME:
06.10.2025
saat ikonu 16:47

Manifest grubunun bir konseri sırasındaki görüntülerine yönelik yürütülen soruşturma tamamlandı. Bir konserindeki görüntülerine yönelik 'hayasızca hareketler' ve 'teşhircilik' suçlarından yürütülen soruşturma kapsamında sıcak gelişme yaşandı. Hazırlanan iddianamede grup üyelerinin 'teşhir suretiyle hayasızca hareketlerde bulunma' suçundan 6 aydan 1 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi.

MANİFEST GRUBUNA KONSER SONRASI SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Manifest Grubu hakkında toplumun sahip bulunduğu ortak edep, ar ve haya duygularının ihlâli ve incitilmesi, edep ve ahlâk temizliğine, toplum kültürünün önemli bir kısmını oluşturan edep, iffet, ar ve haya duyguları, edep törelerine saldırı niteliği taşıyan, çocukları ve gençlerin bu duygularına zarar verip olumsuz etkileyici nitelikte olan eylem ve hareketlerde bulunduklarının tespit edilmesi üzerine 'Hayasızca hareketler' ve 'Teşhircilik' suçlarından re'sen soruşturma başlatılmıştı.

Manifest grubu üyelerine 1 yıla kadar hapis talebi

Sıkça Sorulan Sorular

MANİFEST GRUBU KAÇ KİŞİ?
Türkiye’nin yeni kız grubu Manifest, konserleri ve şarkılarıyla gündeme gelmeye devam ediyor. Geçtiğimiz aylarda kariyerlerindeki ilk konserleri gerçekleştiren 6 üyeden oluşan Manifest grubu üyeleri ‘Big 5 Türkiye’ yarışması ile isimlerini duyurmuştu. Son dönemin en çok konuşulan isimlerinden Manifest Grubu üyeleri Sueda Uluca, Hilal Yelekçi, Lidya Pınar, Zeynep Sude Oktay, Mina Solak ve Esin Bahat'tan oluşuyor.
#konser
#Hapis Cezası
#Manifest Grubu
#Teşhircilik
#Hayasızca Hareketler
#Toplum Ahlakı
#Magazin
