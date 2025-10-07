Menü Kapat
 Dilek Ulusan

Serdar Ortaç'ın hayatının film olacağını duyan oyuncu Yosi Mizrahi küplere bindi

Sunuculuğunu üstlendiği programda Serdar Ortaç'ın hayatının film olacağını duyan oyuncu Yosi Mizrahi, küplere bindi. "Serdar Ortaç kim ki, hayatı film oluyor? diyen Yosi Mizrahi'ye Bay J karşı çıktı.

Serdar Ortaç'ın hayatının film olacağını duyan oyuncu Yosi Mizrahi küplere bindi
Radyocu ve DJ olan Bay J ile oyuncu Yosi Mizrah sunuculuğunu üstlendiği programda 'ın hayatının film olması konusunda fikir ayrılığına düştü. Yosi Mizrahi, "Serdar Ortaç kim ki?" derken, Bay J ise "Türk pop müziğine yön veren biri" dedi.

SERDAR ORTAÇ'IN HAYATININ FİLM OLMASIYLA YOSİ MİZRAHİ İLE BAY J KARŞI KARŞIYA GELDİ

Oyuncu Yosi Mizrahi, Serdar Ortaç'ın hayatının film olmasının gereksiz olduğunu belirterek, "Serdar Ortaç kim ki, hayatı film oluyor? Türk popuna yön veren biri mi? Dört notayla albüm yapıyorlar. Ben bir yapımcı olsam Serdar Ortaç'ın hayatını niye filme çekiyoruz diye sorarım. Çok saçma!" dedi.

Serdar Ortaç'ın hayatının film olacağını duyan oyuncu Yosi Mizrahi küplere bindi

YOSİ MİZRAHİ'NİN SÖZLERİNE BAY J KARŞI ÇIKTI

Yosi Mizrahi'nin sözleri sosyal medyayı ikiye bölerken, aynı programda sunuculuk yapan Bay J ise Yosi Mizrahi'nin sözlerine karşı çıktı. Serdar Ortaç'ı destekleyen Bay J, "Müziğini beğenirsin beğenmezsin ama Türk pop dünyasına yön verenlerden biri. Yani hayatı çekilebilir. Ama tabi Müslüm Gürses, Cem Karaca'nın hayatı film oluyor dersen Serdar'a daha var" dedi.

Serdar Ortaç'ın hayatının film olacağını duyan oyuncu Yosi Mizrahi küplere bindi

BAY J KİMDİR?

7 Aralık 1970 doğumlu Jerfi Benveniste, Bay J adıyla tanınıyor. Birçok programda sunuculuk yapan Bay J, 2010 yılından itibaren radyoda sunuculuk yaptı.

Serdar Ortaç'ın hayatının film olacağını duyan oyuncu Yosi Mizrahi küplere bindi

YOSİ MİZRAHİ KİMDİR?
1 Ekim 1971 doğumlu Yosi Mizrahi, çeşitli tiyatrolarda rol alarak oyunculuğa ilk adımını attı. 1994 yılında ilk kez kamera karşısına geçen sanatçı; sinema ve dizi filmler dışında, reklam filmleriyle adını duyurdu. Mizrahi, çeşitli televizyon kanallarında program sunuculuğu da yaptı.
ETİKETLER
#Magazin
#serdar ortaç
#röportaj
#Yosi Mizrahi
#Bay J
#Türk Pop Müziği
#Magazin
