Güllü'nün asistanı ile arasındaki vasiyet ortaya çıktı!

Arabesk müziği sanatçısı Güllü'nün ani ölümünün ardından sevenleri ve ailesi zor günler geçiriyor. Beyaz Magazin'e bağlanan Güllü'nün yakın arkadaşı Devran Üçyıldız, ilk kez sanatçının vasiyetinden bahsetti.

GÜLLÜ'NÜN VASİYETİ ORTAYA ÇIKTI

Evinin penceresinden düşerek hayatını kaybeden sanatçı Güllü'nün yakın arkadaşı Devran Üçyıldız, Beyaz Magazin canlı yayınında açıklamalarda bulundu. Devran Üçyıldız, Güllü'nün cenazesini kimin yıkadığını ve bunun nedenini de açıkladı.

Devran Üçyıldız, Güllü'nün ölmeden asistanı ile vasiyeti hakkında konuştuklarını belirterek, "Aralarındaki bağı söyleyeyim. Cenazenin ertesi günü taziyeye gittim. Cenaze yıkamaya gidilecekti. Deniz dedi ki 'Benden başka kimse girmesin. Birbirimize vasiyetimiz var. Kim önce ölürse hayatta kalan onu yıkayacak' dedi. Duygulanıyorum anlatırken." dedi.

GÜLLÜ'NÜN ÖLÜMÜ SONRASI GÖZLER ASİSTANINA ÇEVRİLMİŞTİ

Güllü'nün vefatı sonrası Gel Konuşalım programına bağlanan ünlü ismin asistanı Deniz; “Ben Güllü'nün yan dairesinde oturuyorum. Çok keyifli bir gece geçiriyor kızı ve misafiri ile birlikte. Dengesini kaybediyor, düşüyor ve ölüyor. Tek isteğim magazinden, Güllü Hanım’ı sevenlerden yalan yanlış haberler yapılmasın. İntihar gibi haberler. İki tane aslan gibi evlat yetiştirdi bu kadın. Türkiye’ye Güllü bir daha gelmez ama lütfen yanlış haber yapılmasın” diyerek gözyaşları içinde yayını bitirdi.

GÜLLÜ'NÜN OTOPSİ RAPORU ORTAYA ÇIKTI

Yalova'nın Çınarcık ilçesinde yaşadığı evin terasından düşerek hayatını kaybeden ünlü sanatçı Güllü'nün otopsi raporu tamamlandı. Rapora göre, Güllü'nün kanında yüksek dozda alkol olduğu ve olayın yüksek ihtimalle kaza olduğu belirtildi.