Nijerya Mozambik maçı nereden izlenir, hangi kanalda? Afrika Uluslar Kupası son 16 turu ile heyecan devam ediyor

Afrika Uluslar Kupası son 16 turu maçları kapsamında bugün Süper Lig'de forma giyen Victor Osimhen, Paul Onuachu ve Wildried Ndidi gibi isimlerin forma giydiği Nijerya ile Mozambik karşı karşıya gelecek. Fas'ta oynanacak olan mücadelede kazanan takım çeyrek finale yükselecek. Karşılaşma öncesinde Nijerya - Mozambik maç kadrosu, muhtemel 11'leri gündeme geldi. Taraftarlar tarafından Nijerya - Mozambik maçı nereden izlenir, hangi kanalda yayınlanacağı ise merak ediliyor.

NİJERYA - MOZAMBİK MAÇI NEREDEN İZLENİR, HANGİ KANALDA?

Fas'ın Fez şehrinde bulunan Fes Stadyumu'nda oynanacak olan Nijerya - Mozambik maçı açıklanan bilgilere göre Exxen platformu üzerinden canlı olarak yayınlanacak. Nijerya, 2025 Afrika Uluslar Kupası grup aşamasında C Grubu'nda oynadığı 3 maçta da galibiyet ile ayrıldı. Nijerya gruplardan 1. çıkarak son 16 turunda Mozambik ile eşleşti.

NİJERYA - MOZAMBİK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

2025 Afrika Uluslar Kupası son 16 turu kapsamında oynanacak olan Nijerya - Mozambik maçı açıklanan bilgilere göre bugün saat 22.00'de oynanacak. Karşılaşmayı Cameroon Futbol Federasyonu'ndan hakem Abdou Abdel Mefire yönetecek.

NİJERYA - MOZAMBİK MAÇ KADROSU

Nijerya Milli Takımı'nda karşılaşma öncesinde herhangi bir sakatlık yaşayan oyuncu bulunmuyor. Nijerya Milli Takımı, Mozambik maçında tam kadro sahada olacak. Mozambik'de ise Diogo Calila'nın sakatlığı bulunuyor. Feliciano Jone Nene'nin durumuna ise maç saatinde teknik ekip karar verecek.

OSİMHEN NİJERYA - MOZAMBİK MAÇINDA OYNAYACAK MI?

Galatasaray'ın dünyaca ünlü yıldızı Victor Osimhen'in 2025 Afrika Uluslar Kupası son 16 turu kapsamında oynanacak olan Nijerya - Mozambik maçında ilk 11'de başlaması bekleniyor. Osimhen bu sezon Nijerya Milli Takımı'nın 2025 Afrika Uluslar Kupası kapsamında oynadığı 3 maçta da ilk 11'de başladı. Osimhen bu karşılaşmalarda 1 gol ve 1 asistlik katkı yaptı.

NİJERYA - MOZAMBİK MUHTEMEL 11

Nijerya - Mozambik maçının Victor Osimhen'in yanı sıra Wilfried Ndidi'nin de ilk 11'de başlaması bekleniyor. Karşılaşmanın muhtemel 11'leri şöyle:

Nijerya: Uzoho, Osayi Samuel, Ajayi, Bassey, Onyemaechi, Ndidi, Onyeka, Iwobi, Osimhen, Adams

Mozambik: Ivane, Langa, Chamboco, Dove, Nanani, Abdala, Kambala, Gildo, Domingues, Catamo, Ratifo