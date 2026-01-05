Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
14°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Aktüel
Avatar
Editor
 | Hüseyin Bahcivan

Nijerya Mozambik maçı nereden izlenir, hangi kanalda? Afrika Uluslar Kupası son 16 turu ile heyecan devam ediyor

Nijerya Mozambik maç kadrosunda Victor Osimhen oynayacak mı sorusu karşılaşmaya saatler kala gündeme geldi. Afrika Uluslar Kupası son 16 turu maçları kapsamında bugün Nijerya ile Mozambik karşı karşıya gelecek. Taraftarlar tarafından heyecanla beklenen karşılaşma saat 22.00'de başlayacak. Kritik karşılaşmanın sonucunda kazanan takım çeyrek final biletinin sahibi olacak. Futbolseverler tarafından Nijerya - Mozambik maçı nereden izlenir, hangi kanalda yayınlanacağı merak ediliyor.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Nijerya Mozambik maçı nereden izlenir, hangi kanalda? Afrika Uluslar Kupası son 16 turu ile heyecan devam ediyor
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
05.01.2026
saat ikonu 21:50
|
GÜNCELLEME:
05.01.2026
saat ikonu 21:50

Afrika Uluslar Kupası son 16 turu maçları kapsamında bugün Süper Lig'de forma giyen Victor Osimhen, Paul Onuachu ve Wildried Ndidi gibi isimlerin forma giydiği Nijerya ile Mozambik karşı karşıya gelecek. Fas'ta oynanacak olan mücadelede kazanan takım çeyrek finale yükselecek. Karşılaşma öncesinde Nijerya - Mozambik maç kadrosu, muhtemel 11'leri gündeme geldi. Taraftarlar tarafından Nijerya - Mozambik maçı nereden izlenir, hangi kanalda yayınlanacağı ise merak ediliyor.

Nijerya Mozambik maçı nereden izlenir, hangi kanalda? Afrika Uluslar Kupası son 16 turu ile heyecan devam ediyor

NİJERYA - MOZAMBİK MAÇI NEREDEN İZLENİR, HANGİ KANALDA?

Fas'ın Fez şehrinde bulunan Fes Stadyumu'nda oynanacak olan Nijerya - Mozambik maçı açıklanan bilgilere göre Exxen platformu üzerinden canlı olarak yayınlanacak. Nijerya, 2025 Afrika Uluslar Kupası grup aşamasında C Grubu'nda oynadığı 3 maçta da galibiyet ile ayrıldı. Nijerya gruplardan 1. çıkarak son 16 turunda Mozambik ile eşleşti.

Nijerya Mozambik maçı nereden izlenir, hangi kanalda? Afrika Uluslar Kupası son 16 turu ile heyecan devam ediyor

NİJERYA - MOZAMBİK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

2025 Afrika Uluslar Kupası son 16 turu kapsamında oynanacak olan Nijerya - Mozambik maçı açıklanan bilgilere göre bugün saat 22.00'de oynanacak. Karşılaşmayı Cameroon Futbol Federasyonu'ndan hakem Abdou Abdel Mefire yönetecek.

Nijerya Mozambik maçı nereden izlenir, hangi kanalda? Afrika Uluslar Kupası son 16 turu ile heyecan devam ediyor

NİJERYA - MOZAMBİK MAÇ KADROSU

Nijerya Milli Takımı'nda karşılaşma öncesinde herhangi bir sakatlık yaşayan oyuncu bulunmuyor. Nijerya Milli Takımı, Mozambik maçında tam kadro sahada olacak. Mozambik'de ise Diogo Calila'nın sakatlığı bulunuyor. Feliciano Jone Nene'nin durumuna ise maç saatinde teknik ekip karar verecek.

Nijerya Mozambik maçı nereden izlenir, hangi kanalda? Afrika Uluslar Kupası son 16 turu ile heyecan devam ediyor

OSİMHEN NİJERYA - MOZAMBİK MAÇINDA OYNAYACAK MI?

Galatasaray'ın dünyaca ünlü yıldızı Victor Osimhen'in 2025 Afrika Uluslar Kupası son 16 turu kapsamında oynanacak olan Nijerya - Mozambik maçında ilk 11'de başlaması bekleniyor. Osimhen bu sezon Nijerya Milli Takımı'nın 2025 Afrika Uluslar Kupası kapsamında oynadığı 3 maçta da ilk 11'de başladı. Osimhen bu karşılaşmalarda 1 gol ve 1 asistlik katkı yaptı.

Nijerya Mozambik maçı nereden izlenir, hangi kanalda? Afrika Uluslar Kupası son 16 turu ile heyecan devam ediyor

NİJERYA - MOZAMBİK MUHTEMEL 11

Nijerya - Mozambik maçının Victor Osimhen'in yanı sıra Wilfried Ndidi'nin de ilk 11'de başlaması bekleniyor. Karşılaşmanın muhtemel 11'leri şöyle:

Nijerya: Uzoho, Osayi Samuel, Ajayi, Bassey, Onyemaechi, Ndidi, Onyeka, Iwobi, Osimhen, Adams

Mozambik: Ivane, Langa, Chamboco, Dove, Nanani, Abdala, Kambala, Gildo, Domingues, Catamo, Ratifo

ETİKETLER
#Aktüel
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.